Contenu Netflix diffusé du 2 au 9 août | Instagram

Aujourd’hui, nous allons vous présenter le séries Oui films Ils sortent du 2 au 9 août 2021 au sein de la plateforme Netflix, alors continuez à lire pour découvrir toutes les nouveautés qui arrivent à leur catalogue.

Tout semble indiquer qu’au cours de la première semaine d’août, un total de 10 séries et films seront diffusés.

Une semaine de plus est arrivée et avec elle les premières que Netflix prépare pour ce nouveau mois d’août et bien que des programmes et des films tels que “Dad’s Nursery”, “Star Trek”, “Disobedience” et “10 Cloverfield Avenue” soient sortis Ce ne sera que le 4 août que les nouveaux titres au catalogue se poursuivent.

Cependant, les productions des sept prochains jours sont variées et présentent des produits pour tous les goûts, bien que la majeure partie de l’offre soit liée au suspense.

Alors sans plus tarder, nous vous mentionnerons quelles sont les premières de la compagnie pour la première semaine d’août.

1

4 août

Contrôle Z

Enfin l’attente est terminée pour les fans qui attendaient la deuxième saison de la série.

Après la perte de Luis, les choses vont commencer à se compliquer encore à l’École nationale, puisqu’un hacker va chercher à se venger des protagonistes.

En cuisine avec Paris Hilton

La mondaine qui est devenue la sensation de la première décennie de ce siècle fera ses débuts dans sa nouvelle émission de téléréalité.

La star de la télévision sera montrée alors qu’elle prépare ses meilleures recettes dans la cuisine.

2

5 août

En attendant le chariot

L’un des films classiques argentins devient la dernière acquisition de Netflix.

Le film suit une famille qui pense que sa matriarche est décédée et doit organiser une veillée.

Tango féroce

Ce classique du cinéma argentin vient sur la plate-forme pour faire connaître l’histoire de José Alberto Iglesias Correa, un musicien plus connu sous le nom de Tanguito.

Bien qu’il soit né en 1993, le film sert à évoquer la vie de cet homme devenu une icône de l’industrie sud-américaine.

3

6 août

Le nuage

Les amoureux de la plateforme retrouveront vendredi prochain l’un des thrillers les plus intenses.

L’histoire suit une mère célibataire qui élève des homards pour les vendre à des fins alimentaires.

Frappez et courez

La série à suspense israélienne qui devrait devenir l’une des productions tendance de la plateforme de streaming arrivera vendredi prochain.

Vivant

La comédie musicale Sony raconte l’histoire d’une main capucine passionnée par les mélodies.

Au cours de son aventure, il voyage de Cuba à Miami avec l’intention de réaliser ses rêves.

Marie, reine d’Écosse / Les deux reines

Basé sur des événements historiques, le film raconte l’histoire de Marie Stuart, reine de France à 16 ans et veuve à 18 ans, qui retourne dans son Écosse natale pour revendiquer sa place sur le trône.

4

8 août

Hôtel Transylvanie 3 : Monstres en vacances

Les monstres préférés de tous décident de partir en croisière pour se détendre un peu.

Au cours du voyage, le comte Dracula rencontre une femme qui lui fait ressentir des sentiments qu’il n’a plus ressentis depuis la mort de la mère de Mavis.

5

9 août

Roi chaman / Roi chaman :

Basée sur le manga dessiné par Hiroyuki Takei, cette série est un remake de celle diffusée à la fin des années 90 au Japon.

Pour la première fois, il sera possible de voir l’achèvement de l’œuvre imprimée et le vrai roi des chamans sera connu.