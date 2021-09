Contes conflictuels sur les plans de mise à niveau de l’iPhone 13

in

Une récente enquête auprès des utilisateurs d’iPhone suggère que peu de gens passeront à l’iPhone 13 cette année. Le nouvel appareil sera annoncé le mardi 14 septembre. Je ne suis pas sûr d’avoir beaucoup confiance dans les résultats de ce sondage, car très franchement, nous avons déjà tout entendu auparavant. De plus, Samuel Clemens a dit un jour qu’il existe trois sortes de mensonges : les mensonges, les mensonges maudits et les statistiques.

Parler à plus de 1 500 utilisateurs d’iPhone

Dans la dernière enquête, l’agrégateur de remises aux consommateurs Savings a parlé à plus de 1 500 utilisateurs d’iPhone. Leurs résultats ont montré que près des deux tiers des utilisateurs d’iPhone interrogés n’avaient pas l’intention de procéder à une mise à niveau. Seuls 10 % ont déclaré qu’ils prévoyaient d’acheter l’iPhone 13, et 26 % des personnes interrogées n’avaient pas encore pris leur décision.

Selon les résultats, près d’un tiers de ceux qui envisagent de mettre à niveau ont des iPhones relativement récents. Leurs appareils ont moins d’un an. La plupart des personnes qui envisagent une mise à niveau attendent avec impatience les améliorations de l’appareil photo et une plus grande capacité de la batterie. Ils sont également enthousiasmés par le potentiel de connectivité par satellite, même si nous ne pensons pas que cette fonctionnalité sera disponible avant l’année prochaine.

Les problèmes inhérents aux enquêtes de mise à niveau de l’iPhone

À peu près chaque fois qu’Apple annonce un nouvel appareil, un sondage suggère que pas moins de gens l’achèteront que de finir par le faire. Nous l’avons vu avec l’iPhone 12, l’iPhone 11 et presque tous les nouveaux modèles de smartphone phare d’Apple.

Lorsque la poussière retombe après l’événement d’annonce, un récit différent émerge. Une fois que les gens savent ce que les nouveaux appareils leur offrent réellement, ils deviennent plus disposés à mettre de côté leur argent durement gagné.

Par exemple, si les rumeurs d’Apple incluant le scanner LiDAR dans chaque modèle d’iPhone 13 s’avèrent vraies, cela pourrait faire changer beaucoup d’avis. (pour mémoire, nous ne pensons pas que le scanner LiDAR sera plus présent que les modèles Pro et Pro Max.)

Ensuite, il y a les sondages concurrents. Les propres recherches de WalletHub montrent que près d’un quart des Américains dépenseront plus pour leur téléphone en 2021. Parmi leurs répondants, près d’une personne sur cinq pense que le nouvel appareil vaudra la peine de s’endetter. Environ 15% pensent que ne pas avoir le nouvel iPhone est un signe que quelqu’un a des difficultés financières.

Même si l’enquête est juste, ce n’est pas la fin du monde

Disons que l’enquête s’avère être juste cette fois. Aux États-Unis seulement, on estime à 116 millions le nombre d’utilisateurs d’iPhone. Si seulement 10 % d’entre eux se mettent à niveau, cela signifie près de 12 000 000 d’unités vendues au lancement de l’iPhone 13. Si même la moitié de ceux qui sont encore sur la clôture décident de se mettre à niveau, il y a encore 13 millions de ventes. Personnellement, je pense que les chiffres de vente correspondront probablement à ce que nous avons vu avec l’iPhone 12 l’année dernière.