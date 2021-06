Contes de douleur et de promesse 10z viral

*NAIROBI, Kenya — Les mois de février et mars ont été difficiles pour Carol Maina, 38 ans, mère de trois enfants de Langata, un domaine situé dans la capitale du Kenya, Nairobi.

Tout d’abord, elle a perdu son emploi, puis est tombée dans une arnaque en ligne où elle a perdu des économies destinées à la protéger en période économique difficile.

“J’avais économisé 4,2 millions de Sh (39 485 $)”, a-t-elle déclaré à Zenger News. « Un ami qui savait que j’avais perdu un emploi m’a mis en contact avec des gens qui disaient être des commerçants de crypto-monnaie. Ils m’ont convaincu d’investir 3 millions de Sh (28 212 $) pour acheter quelque chose qu’ils ont appelé Bitcoin.

Elle a déclaré que les “gourous du Bitcoin” l’avaient convaincue qu’elle réaliserait un profit de 50% en deux semaines. Cependant, elle a perdu tout l’argent.

“J’avais prévu de retirer tout l’argent si j’obtenais 1,5 million de Sh (14 107 $) en plus de mes 3 millions de Sh (28 212 $). J’utiliserais 2 millions de Sh sur les 4,5 millions de Sh (42 322 $) pour investir dans une entreprise de vêtements en ligne.

Son histoire est similaire à celle de centaines de Kenyans qui ont perdu leurs économies à cause d’escrocs de crypto-monnaie qui ne peuvent pas être retrouvés.

“Tout ce qui présente les caractéristiques de Ponzi, un programme d’investissement à haut rendement dans lequel ils vous demandent d’investir votre argent et de gagner des montants quotidiennement ou hebdomadairement, doit être évité”, a déclaré George Mwakisha, responsable du développement commercial pour le Kenya sur la plate-forme chinoise de crypto-monnaie Binance. .

Malgré un avis gouvernemental de la Banque centrale du Kenya contre l’utilisation des crypto-monnaies par les citoyens, de plus en plus de Kenyans ont utilisé les directives du gouvernement de rester à la maison pour contenir la propagation de la pandémie de Covid-19 et tenter leur chance sur le marché de la crypto. Pourtant, tous n’ont pas une histoire à succès à raconter.

“Je ne peux pas croire que j’ai perdu 90 000 Sh (846 $)”, a déclaré à Zenger News Joel Ondieki, père de deux enfants du domaine Umoja à Nairobi. « De l’argent destiné au loyer, aux frais de scolarité et aux achats à domicile pour investir dans un domaine dont je ne connaissais rien. » Il a été trompé lorsque Bitcoin a atteint un sommet historique de 64 000 $ le mois dernier.

L’auteur basé à Nairobi, Benjamin Arunda, affirme que les Kenyans sont la proie d’énormes promesses de profits de la part de tiers parce qu’ils ne comprennent pas le fonctionnement de la blockchain et du commerce cryptographique. (Clint Adair/Unsplash)

L’auteur de « Understanding the Blockchain », basé à Nairobi, Benjamin Arunda, a déclaré à Zenger News que le taux d’arnaque des Kenyans avait grimpé en flèche, le prix du Bitcoin s’appréciant de plus de 1200% depuis mars 2020.

“90% de mes clients crypto, qui me consultent sur la façon d’investir, sont des personnes qui ont été arnaquées ou une personne dont ils savent qu’elle a été victime d’une arnaque”, a-t-il déclaré. Les Kenyans ont soif de gagner rapidement des revenus supplémentaires, ce qui les rend vulnérables aux programmes d’enrichissement rapide. »

Il a déclaré que les Kenyans étaient la proie d’énormes promesses de profits de la part de tiers, car ils ne comprenaient pas le fonctionnement de la blockchain et du commerce cryptographique.

« Le cas de Kenicoin, qui a arnaqué les Kenyans en particulier dans le centre du Kenya, a capitalisé sur le manque d’informations dans les zones rurales du pays. Si les Kenyans peuvent être assez sages pour rechercher d’abord la connaissance, ils peuvent échapper à la plupart des pièges à escroqueries », remarque-t-il.

Les escroqueries ont prospéré sur les lacunes de la littératie financière numérique. Ils promettent de garantir des rendements et ont tendance à avoir des modèles très convaincants d’investissement sans risque, ce qui n’est jamais réaliste, même avec des investissements conventionnels.

“Nous serons dupés jusqu’à ce que nous créions des échanges de bacs à sable réglementés localement”, a déclaré à Zenger News Bitange Ndemo, président du groupe de travail sur les registres distribués et l’intelligence artificielle au Kenya. «Nos gens recherchent en ligne des échanges où les fraudeurs se jettent sur des clients vulnérables. Internet a autant de fausses personnes qu’il y en a de vraies.

Selon Betty Wambugu, dont le café de la ville de Nyeri accepte les paiements cryptographiques, les jeunes Kenyans qui sont au chômage ou qui gagnent peu se lancent dans le trading cryptographique en raison de sa flexibilité pour échanger de n’importe où, n’importe quand.

“Avant d’investir leur argent durement gagné, laissez-les investir dans l’éducation via des plateformes en ligne vérifiées ou en vous abonnant à des cours en ligne”, a-t-elle déclaré.

L’élite kenyane a un faible pour les activités de cryptographie car elle dispose d’un revenu disponible. Ils ont vu le commerce augmenter malgré les obstacles réglementaires.

Par conséquent, avec l’augmentation du chômage et la soif de revenus supplémentaires, les cryptos sont considérés comme une option alternative pour s’enrichir rapidement. Mais même la classe moyenne a vu, impuissante, son argent s’envoler.

«Ce que les Kenyans devraient savoir, c’est que la personne qui détient les clés privées de votre portefeuille est le propriétaire de la crypto, alors insistez pour conserver vos clés privées. Cela ne peut arriver que si vous apprenez d’abord avant d’investir », a déclaré Arunda.

Rien qu’en 2020, malgré les difficultés économiques causées par la pandémie de Covid-19, une enquête de la société africaine de marché de la cryptographie, Paxful, indique qu’il y a eu plus de transactions Bitcoin au Kenya que jamais auparavant, avec des volumes commerciaux atteignant 5,1 milliards de shillings (47 963 913 $) —une augmentation de 472% par rapport à 2019.

Les cryptos incluent Bitcoin et d’autres devises numériques telles que Ethereum, Binance Coin, Bitcoin Cash, Litecoin et Ripple. (Jack Taylor/.)

Le Kenya a échangé un total de 5 895 Bitcoins entre 2015 et 2020, le Nigeria ayant échangé pour 63,15 milliards de shillings (593 911 933 $) de Bitcoin en 2020. L’Afrique du Sud est troisième avec 2,1 milliards de shillings (19 749 040), avec le Maroc quatrième à 229,8 millions de shillings (2 161 261 $), selon les données de Paxful.

De nombreux Kenyans sont prêts à acheter, vendre et échanger en utilisant des crypto-monnaies, selon le Mastercard New Payments Index publié le 6 mai. Les cryptos incluent Bitcoin et d’autres devises numériques telles que Ethereum, Binance Coin, Bitcoin Cash, Litecoin et Ripple.

« Alors que l’intérêt mondial pour les monnaies numériques continue de s’accélérer, quatre personnes sur dix au Kenya déclarent qu’elles prévoient d’utiliser des crypto-monnaies au cours de la prochaine année. Soixante-neuf pour cent se disent plus disposés à les utiliser qu’ils ne l’étaient il y a un an », indique le rapport.

Mais des dangers existent toujours car le commerce des devises numériques reste non réglementé, laissant les consommateurs vulnérables.

“Le risque élevé, la complexité et les incertitudes de la réglementation dissuadent le marché de masse de tester son revenu disponible sur des investissements cryptographiques”, a déclaré Roselyne Wanjiru, consultante en blockchain chez Pesabase.

Le fait que les crypto-monnaies fonctionnent sur une blockchain rend plus difficile la régulation d’une industrie d’une valeur de plus de 200 000 milliards de Sh (18 799 952 045 $), selon le site spécialisé Coinmarketcap. Le site répertorie plus de 9 000 crypto-monnaies différentes.

La perte de clés privées a entraîné la perte de plus de 4 millions de Bitcoins dans le monde par des personnes qui ne se souviennent pas de leurs mots de passe.

Malgré la volatilité des monnaies numériques, les particuliers et les entreprises ont tiré d’énormes gains du commerce, tandis que les banques centrales de certaines économies développées travaillent sur leurs projets de monnaie numérique.

La perte de clés privées a entraîné la perte de plus de 4 millions de Bitcoins dans le monde par des personnes qui ne se souviennent pas de leurs mots de passe. (Exécution/Unsplash)

«Chaque pays développé est en train de créer une crypto-monnaie nationale appelée monnaie stable ou monnaies numériques de la banque centrale. C’est une indication claire que pratiquement tout le monde se dirige vers des devises basées sur la blockchain. Notre objectif devrait être de renforcer les capacités maintenant plutôt que de nous comporter comme nous vivrions pour toujours dans un cocon », a déclaré Ndemo.

Mais pour généraliser les cryptos au Kenya, un environnement réglementaire plus convivial avec un secteur des services financiers favorable est nécessaire. Actuellement, il est impossible d’acheter des cryptos sans utiliser des canaux de paiement en monnaie fiduciaire comme MPesa, qui appartient à Safaricom, la plus grande entreprise de télécommunications du Kenya.

« L’éducation de masse doit continuer. Il est nécessaire que le monde de l’entreprise se penche sur la recherche et finance l’incubation d’idées de crypto et de blockchain », a déclaré Arunda.

Ndemo a conseillé à ceux qui souhaitent investir dans les cryptos de commencer petit et de comprendre chaque pièce numérique.

« Acquérir des connaissances sur les échanges que vous utilisez. Certains cryptos ont une utilité claire ; actifs en soutiennent d’autres, et bien sûr, certains ne sont que des ordures sur le marché. »

Amos Kinuthia, responsable de la formation chez Distributed Ledgers, Blockchain & Research Technologies, a conseillé aux Kenyans de faire appel à un fournisseur de services de garde s’ils engagent leur argent dans une entreprise de cryptographie.

“Les services de banque dépositaire devraient être mis en œuvre au Kenya tout comme aux États-Unis pour permettre aux clients de préserver leurs avoirs cryptographiques”, a-t-il déclaré à Zenger News.

Alice Anangi, directrice générale de Zeden Technologies, a déclaré qu’une collaboration est nécessaire entre les banques, les technologies financières, les échanges cryptographiques et la Banque centrale du Kenya pour former un cadre réglementaire approprié pouvant permettre les conversions fiat en crypto de manière rapide et efficace. Cette décision, selon elle, profiterait aux clients, aux institutions et aux investisseurs tout en protégeant leurs fonds et leurs actifs.

“Un énorme obstacle auquel les traders de crypto sont actuellement confrontés est la conversion de fiat en crypto et vice versa, car la plupart des banques ne prennent actuellement pas en charge le commerce”, a-t-elle déclaré à Zenger News.

(Edité par Kipchumba Some et Sarika Kumar. Carte par Urvashi Makwana.)

