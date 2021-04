Contes de la côte: l’activiste écologique Yuvan Aves documente des histoires le long de la côte indienne

Aves a entrepris un autre voyage – cette fois pour éduquer la société sur le bien-être des êtres humains et de la terre.

Yuvan Aves était un élève de classe X quand il a quitté l’école un jour pour ne plus jamais revenir. Le naturaliste et activiste écologique né à Chennai a commencé un voyage d’auto-éducation, accumulant des niveaux A et des diplômes grâce à l’apprentissage à distance. Des années plus tard, Aves a entrepris un autre voyage – cette fois pour éduquer la société sur le bien-être des êtres humains et de la terre.

Il y a deux ans, Aves a pris la route pour lancer son énorme projet de voyage le long de la côte indienne pour documenter les histoires des communautés côtières. Jusqu’à présent, il s’est rendu dans son État d’origine, le Tamil Nadu, le Kerala, les îles Andaman et Goa. «Je recueille des histoires de tout le littoral – sur la biodiversité, les efforts de conservation, les communautés côtières et les moyens de subsistance, le déplacement et la perte d’habitat, et l’évolution des géographies côtières en Inde», explique le naturaliste.

Aves est apparu pour la première fois au Jaipur Literature Festival de cette année le jour de son ouverture pour parler de la nature avec l’écrivain britannique Robert Macfarlane et l’illustratrice Jackie Morris, qui ont créé ensemble le livre primé The Lost Words: A Spellbook sur la disparition des mots liés à la nature à partir de lexiques.

Le naturaliste et activiste retrace l’origine de son voyage le long de la côte indienne à son implication dans la campagne contre un projet de mégaport près du lac Pulicat dans le Tamil Nadu, qui, selon beaucoup, causerait de graves dommages environnementaux aux fragiles zones humides côtières près de Chennai. «Le projet de mégaport (avec plusieurs illégalités) proposé près de la lagune de Pulicat effacerait cette biorégion de nos cartes et rendrait une grande partie de Chennai sujette aux cyclones et aux inondations, tout en menaçant sa sécurité hydrique», explique Aves, membre des Madras. Société des naturalistes.

«Mais les intérêts commerciaux d’Adani Port Ltd semblent être bien plus importants que les intérêts de lakhs de personnes qui seraient touchées et qui protestent contre elle. Pour la justice environnementale, nous avons besoin de systèmes de gouvernance et de politique radicalement ancrés », ajoute l’activiste, qui a terminé la documentation de la côte du Tamil Nadu avec la Madras Naturalists Society.

Son intérêt pour la nature a commencé lorsqu’il était étudiant à l’école Krishnamurti Foundation of India à Chennai. Sa mère, qui a repéré l’intérêt précoce de l’enfant, a soutenu son fils. «Mon école était ancrée dans la philosophie de J Krishnamurti. Il a dit: «Il faut être une lumière sur soi-même» et avoir une relation avec toute la vie », dit Aves.

Le naturaliste en lui est devenu un activiste (bien qu’il ne voit pas de distinction entre les deux) lorsqu’il regardait le mouvement de la militante climatique suédoise Greta Thunberg et des jeunes du monde entier réclamer la justice climatique. «J’observais également la mauvaise gouvernance environnementale en Inde et au Tamil Nadu, et je sentais fermement que nous devions prendre la parole», ajoute-t-il. En 2019, Aves et ses collègues militants pour le climat ont créé le Chennai Climate Action Group pour défendre, rechercher et faire campagne pour des causes environnementales et sociales.

Aves est consterné par l’incapacité de la société à comprendre ses liens irrévocables avec la nature. «Le naturaliste américain EO Wilson parle de notre affinité naturelle pour établir des relations, protéger et interagir avec la nature et l’appelle« biophilie »», déclare Aves. «Je pense qu’une partie de la raison des crises aujourd’hui est l’analphabétisme écologique répandu. Nous ne comprenons pas comment la terre vivante et ses différentes écologies fonctionnent dans leur ensemble. Nous laissons les entreprises décider ce que le bonheur et le bien-être devraient signifier pour nous, et laissons ces idées ostensibles être monoculturées », dit-il.

Aves est cependant optimiste quant à l’avenir. «Je crois que si les écoles et les enfants pouvaient avoir une éducation extraordinaire où le bien-être – dans toute sa complexité et sa pluralité – de tous les êtres humains et de la terre était au centre du programme, nous verrions une telle différence dans le monde en une seule génération », dit-il, faisant ressortir les plus grands défis auxquels la conservation écologique est confrontée dans le pays. «Les plus grands défis sont les systèmes descendants de type colonial en place, où les voix des personnes au pouvoir et riches comptent beaucoup plus que les personnes sur le terrain.»

Le voyage d’Aves le long de la côte indienne l’a conduit à Kumbalangi près de Kochi au Kerala, à Havelock et à Port Blair dans les îles Andaman et sur la côte nord de Goa. En visitant les communautés côtières, il rencontre des pêcheurs, des militants locaux, des scientifiques et des défenseurs de l’environnement. «J’étudie l’endroit au préalable, mais je vais voir ce que cette écologie côtière spécifique doit parler d’elle-même. J’apprends que les pêcheurs et les communautés côtières sont des termes très larges, qui incluent une multitude de micro-économies et de moyens de subsistance dépendant de la côte et de la mer. Et j’apprends qu’ils sont les plus vulnérables sur les plans politique, géographique et climatique. »

Aves espère terminer son voyage dans les trois prochaines années et mettre toutes les histoires de la côte dans un livre.

(Faizal Khan est pigiste)

