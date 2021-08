Contes du côté obscur : le film

Préparez-vous pour quelques histoires de KILLER. Des esprits intelligents et effrayants de Stephen King (Pet Sematary), Michael McDowell (Beetlejuice), George A. Romero (Dawn Of The Dead) et Sir Arthur Conan Doyle (créateur de Sherlock Holmes), vient une anthologie d’horreur. . Pour ne pas se faire dévorer par une sorcière des temps modernes (Deborah Harry, Videodrome), un jeune livreur de journaux tisse trois histoires tordues pour la distraire. Dans “Lot 249”, un étudiant vengeur (Steve Buscemi, Fargo) ressuscite une momie maléfique pour enseigner à des étudiants sans méfiance (Julianne Moore, Kingsman: The Golden Circle, Christian Slater, Mr. Robot) une leçon de terreur. Ensuite, “Cat From Hell” est un félin noir à fourrure qui ne peut pas être tué… il a peut-être neuf vies, mais ceux qui croisent son chemin n’ont pas cette chance. Enfin, dans “Lover’s Vow”, une gargouille de pierre prend vie… pour commettre un meurtre. Dans ce classique culte, la peur vient par trois.

Crédits

Écrit par : George A. Romero, Michael McDowell

Réalisé par : John Harrison

Distributeur : Paramount Pictures

Classement MPAA :

[ R ]

Durée : 93 minutes.

Avec : Debbie Harry, Matthew Lawrence, Christian Slater, Steve Buscemi, Julianne Moore