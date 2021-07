Contessoto achète sa plongée, DOGE est son compte épargne

Le célèbre investisseur Dogecoin (DOGE / USD) Glauber Contessoto n’est plus un millionnaire DOGE. Il a révélé cette nouvelle lors d’une interview le 20 juillet, notant que la sous-performance de l’actif numérique ces derniers mois ne le perturbe pas. À cette fin, il a acheté plus de DOGE même si le jeton est en baisse de plus de 70% par rapport à son plus haut historique.

Dans l’interview, Contessoto a révélé qu’il pense que DOGE est prêt pour plus de profit à long terme. Bien qu’il ne soit pas un expert financier, il a déclaré que les gens devraient regarder à long terme et conserver leurs devises, ajoutant qu’il pensait que DOGE avait déjà touché le fond. L’homme de 33 ans a en outre révélé qu’il continuerait à acheter plus de DOGE parce que les pièces sont son compte d’épargne.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Prétendant pratiquer ce qu’il prêche, Contessoto, qui passe par le SlumDOGE Millionaire sur Twitter, a déclaré qu’il avait acheté 5 300,00 $ (3 874,75 £) à DOGE la semaine dernière. Selon lui, DOGE valait 0,17 $ (0,12 £) à l’époque. Exhortant les autres adoptants DOGE à maintenir leur soutien à la crypto-monnaie sur le thème de Shiba Inu, Contessoto a déclaré que le fonds DOGE était proche.

Un taureau DOGE implacable

Le voyage DOGE de Contessoto a commencé en février de cette année lorsqu’il a mis en commun ses économies et emprunté des fonds pour acheter la huitième plus grande crypto-monnaie par capitalisation. Il aurait investi 250 000,00 $ (182 773,75 £) alors que le jeton se négociait à 0,045 $ (0,033 £). Après deux mois de récupération de DOGE, Contessoto est sorti pour partager que ses avoirs avaient dépassé 1 000 000,00 $ (733 000,00 £).

DOGE a poursuivi sa performance haussière jusqu’au 8 mai, date à laquelle il a fixé son ATH à 0,7376 $ (0,54 £). À ce stade, ses avoirs DOGE étaient bien supérieurs à 2 000 000 $ (1 462 470,00 £). Cependant, Contessoto n’a pas retiré sa richesse, une décision qui a réduit ce trésor à 700 217,09 $. Il chercherait à permettre à ses avoirs DOGE d’atteindre 10 millions de dollars (7 330 000,00 £) afin de retirer 10% et de permettre à la valeur des fonds restants d’augmenter.

Il prédit que DOGE dépassera 1,00 $ (0,73 £) dans un an. Au moment de la rédaction, 13h34 UTC, DOGE change de mains à 0,1915 $ (0,14 £) après avoir gagné 17,41% au cours des dernières 24 heures.

J’espère juste que je reçois quelques lettres d’excuses et tweets d’excuses et quelques arrangements comestibles ou quelque chose comme ça quand j’aurai raison dans un an à partir d’aujourd’hui et que #Dogecoin dépasse 1,00 $ 🤷🏼‍♂️ Je dis juste. – Millionnaire SlumDOGE (@ProTheDoge) 20 juillet 2021

Avec ce type de volatilité, une force d’achat forte pourrait facilement faire remonter le prix de la devise. Cependant, des experts financiers ont fait part de leurs inquiétudes concernant la volatilité et la nature spéculative des crypto-monnaies, en mettant l’accent sur DOGE. Selon eux, les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils investissent dans l’actif numérique car il n’a pas la rareté et les propriétés technologiques du BTC.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent