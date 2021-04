Contestation du prince William: le duc de Cambridge remettra les choses au clair sur les affirmations de Harry Royal | Nouvelles

Le prince William veut remettre les pendules à l’heure et écraser les allégations du prince Harry et de Meghan Markle, selon un commentateur royal de premier plan. Cela vient après que William et Kate Middleton ont embauché Victoria O’Byrne, directrice des communications pour le NHS Test and Trace, comme nouvelle attachée de presse. Le prince Charles a également embauché un autre médecin du NHS, Simon Enright, pour diriger ses communications alors que la famille royale prépare une riposte contre les dommages causés par l’interview d’Oprah.

Charlie Rae, qui est l’ancien correspondant royal de The Sun, a déclaré à talkRADIO que la nouvelle recrue du prince William voulait «faire connaître son point de vue» à la lumière de l’interview.

Il a ajouté que William voudra « repousser ces terribles allégations faites par Harry et Meghan ».

Cela vient après que le prince William a déclaré dans les jours qui ont suivi l’interview que la famille royale « n’est vraiment pas une famille raciste ».

L’animateur de TalkRADIO, Kevin O’Sullivan, a déclaré: « En parlant du prince Charles, il est clairement très inquiet et préoccupé par les effets non seulement sur sa réputation, mais aussi sur la réputation de la famille royale en termes de ce que Harry et Meghan ont fait avec cette interview d’Oprah. »

Il a ajouté: «Charles a embauché un nouveau directeur de la communication et un nouvel attaché de presse pour réparer les dommages causés à cette image.

« Un mouvement assez drastique, n’est-ce pas? »

M. Rae a répondu: « C’est une décision radicale. Le nouveau responsable des communications est un responsable des communications au NHS, il est donc habitué à la pression!

«Victoria O’Byrne, qui travaille pour le département Test and Trace du NHS, a été nommée au palais de Kensington pour travailler avec le prince William et Kate.

M. Enright a été à la pointe de la gestion des communications du NHS autour de la pandémie de coronavirus.

Au cours de l’entretien de deux heures, Harry, âgé de 36 ans, a accusé son père Charles, âgé de 72 ans, d’avoir refusé de retourner ses appels à l’approche de leur sortie.

Il a également suggéré que le prince de Galles l’avait «coupé» financièrement.

Harry a également affirmé que William et Charles se sentaient « pris au piège » dans le système de la monarchie britannique.

On pense que William et Charles ont été «profondément attristés» par ces affirmations.