Continental annonce un changement de direction pour les entreprises ADAS et VED

Continental annonce des changements dans la direction de l’ingénierie pour ses unités commerciales (BU) ADAS et VED dans son centre de R&D interne Technical Center India (TCI). Praveen Kumar prend la direction de l’ingénierie, VED BU, tandis que Jaidev Venkataraman prend la direction de l’ingénierie – Sensorique, ADAS BU. Les deux ont échangé leurs rôles respectifs.

Praveen Kumar et Jaidev Venkataraman, avec une vaste expérience en R&D dans les technologies ADAS et VED, respectivement, joueront un rôle essentiel pour permettre le développement holistique des technologies de sécurité de TCI pour les marchés mondiaux et locaux. Concernant les changements de direction, Latha Chembrakalam, responsable du centre technique en Inde, a déclaré : « Le mouvement croisé de Praveen et de Jaidev renforcera davantage la compétence de Continental dans le développement de technologies de sécurité avancées et sophistiquées. »

« Jaidev et Praveen ont énormément contribué à leurs rôles précédents, permettant une croissance rapide et qualitative des unités commerciales. Sous leur direction, plusieurs programmes mondiaux ont été déployés avec succès et de nombreuses innovations de produits ont été réalisées. Par exemple, Praveen a joué un rôle déterminant dans le développement d’un radar à longue portée pour les voitures particulières haut de gamme des équipementiers japonais, la perception de la fusion de la caméra à longue portée.

solutions pour la caméra frontale. Alors que Jaidev était responsable de l’application frontale de l’ABS pour motos et de l’établissement d’un centre de développement de logiciels pour les équipementiers mondiaux. Dans leurs nouveaux rôles, je suis convaincu que leurs perspectives et expertises diverses contribueront exceptionnellement aux pratiques de R&D en Inde. »

« S’exprimant à cette occasion, Praveen Kumar, responsable de l’ingénierie, VED BU, Continental Automotive India, a déclaré : « L’activité VED est cruciale pour la croissance de Continental en Inde. Poussés par la législation gouvernementale et la sensibilisation des consommateurs, les produits de sécurité comme l’ABS et l’ESC sont très demandés dans le pays. Je suis enthousiasmé par ce prochain chapitre de ma carrière et j’ai hâte de continuer à contribuer à la Vision Zero de Continental.

« La conduite assistée et automatisée est l’un des principaux axes de croissance de Continental. Nous développons ces technologies dans l’optique de zéro accident et zéro décès sur les routes. De plus, dans les années à venir, nous attendons des mandats sur les technologies ADAS en Inde, qui seront

déterminant pour stimuler la demande et améliorer les normes de sécurité. Continental est tout à fait prêt à répondre à ces demandes à venir, et j’ai hâte de contribuer à la croissance des activités ADAS en Inde. » a déclaré Jaidev Venkataraman, responsable de l’ingénierie – Sensorique, ADAS BU, Continental Automotive India.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.