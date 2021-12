Continental fabrique un million d’ACU en une seule année civile

L’usine de Continental à Bangalore a atteint le cap de la fabrication d’un million d’unités de contrôle d’airbag (ACU) en une année civile. Avec l’approche « sur le marché, pour le marché », Continental intensifie rapidement ses efforts de localisation en Inde.

L’usine Continental de Bangalore a franchi une étape importante en produisant un million d’unités de contrôle d’airbag (ACU) en une seule année civile. La société avait commencé la production d’ACU dans l’usine de Bangalore en 2016. En 2019, la société a ajouté des lignes d’assemblage supplémentaires pour augmenter sa capacité afin de répondre à la demande croissante du marché. Continental localise l’ensemble de la chaîne de valeur, de la R&D à la conception et à la production selon les exigences des clients. En plus de s’adresser aux principaux équipementiers du marché local, l’usine de Bangalore exporte également ces unités de contrôle vers d’autres régions asiatiques.

Sukhdeep Sandhu, responsable de l’unité commerciale Sécurité passive et sensorialité (PSS), Continental Automotive India, a déclaré : « Nous avons continuellement augmenté nos efforts de fabrication et de R&D en Inde avec notre approche « sur le marché, pour le marché ». Avec la préférence croissante des consommateurs pour des véhicules plus sûrs et les mesures progressives prises par les équipementiers, les contenus de sécurité dans un véhicule ont augmenté. Nous continuerons à innover et à produire des technologies critiques pour la sécurité pour les marchés indiens et mondiaux. De plus, notre approche de localisation élève également nos capacités d’innovation, en adaptant des technologies éprouvées à l’échelle mondiale aux besoins du marché local. Parce que nous pensons que la sécurité est pour tous.

Phanindra Karody, directeur de l’usine de Bangalore, Continental Automotive India, a déclaré : « La production d’un million d’ACU par an est une étape importante pour nous. Au cours des deux dernières années, la pandémie a présenté de nombreux défis. Cependant, en équipe, nous nous sommes adaptés aux scénarios changeants et avons pu atteindre nos objectifs avec un minimum de perturbations. De plus, le passage à l’Industrie 4.0 nous a aidés non seulement à maintenir la qualité des produits et les normes de fabrication mondiales, mais aussi à mobiliser efficacement notre chaîne d’approvisionnement. Nous prévoyons d’augmenter notre capacité de production d’ACU d’au moins 30 % au cours des prochaines années. »

L’ACU fournit des fonctions de contrôle de retenue et prend en charge la communication instantanée avec les capteurs de collision par satellite, qui aident à détecter et à évaluer l’intensité de la situation de collision et à se concentrer sur les fonctions de sécurité des occupants. Les gammes de produits de l’unité de contrôle d’airbag de Continental sont basées sur une approche de plate-forme modulaire, qui est évolutive, flexible et optimisée en termes de coûts via des blocs de construction modulaires. Avec ses fonctions de base et l’option d’intégration de fonctions de sécurité supplémentaires, il est conçu pour répondre à toutes les exigences du marché.

« Continental s’est engagé envers Vision Zero – Zéro décès, zéro blessure et zéro accident. Avec une gamme compétente de solutions de sécurité, Continental est en bonne position pour répondre aux demandes croissantes dans le domaine de la sécurité des véhicules, à la fois localement et mondialement. De plus, notre Technical Center India (TCI) a développé des compétences dans tous les domaines en peu de temps et dispose d’une vaste équipe d’ingénieurs travaillant sur des technologies de sécurité avancées. L’équipe de R&D de l’unité commerciale PSS innove pour adapter des technologies de sécurité sophistiquées à des solutions plus abordables et fonctionnelles », a ajouté Sandhu.

