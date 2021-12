Continental fera la démonstration de « l’avenir de la mobilité » au CES 2022. La société présentera des produits et services innovants allant de l’architecture de véhicule basée sur serveur et des capacités de conduite automatisée à son concept de pneu durable.

Continental a annoncé que la société présentera le « Future of Mobility » au CES (Consumer Electronics Show) 2022, qui devrait avoir lieu du 5 au 8 janvier 2022 à Las Vegas. Continental affirme que depuis plus de 150 ans, ils ont révolutionné la façon dont les gens se déplacent, et au CES 2022, la société offrira un aperçu de l’avenir, en présentant des solutions pratiques pour certains des problèmes de mobilité d’aujourd’hui.

Selon Continental, ils dirigent l’avenir de la mobilité – plus sûr, plus connecté et plus pratique. Au CES 2022, pour la toute première fois, Continental présentera son écran de confidentialité commutable qui vise à aider à réduire la distraction du conducteur. La société dévoilera également sa démonstration de conduite à contresens entièrement immersive qui met les participants au volant pour démontrer la solution innovante de Continental. En outre, le géant de la technologie présentera la nouvelle génération LiDAR qui permet pour la toute première fois un balayage haute résolution à longue portée.

Certains des produits et services innovants clés de Continental au prochain CES 2022 s’articuleront autour de ces idées futuristes, à savoir comment les voitures sont configurées pour devenir des ordinateurs sur roues, cultivant l’expérience utilisateur grâce à la conception et prenant en charge Vision Zero. De plus, Continental a l’objectif ambitieux de devenir l’entreprise de pneumatiques la plus progressiste en matière de responsabilité écologique et sociale d’ici 2030. D’ici 2050, au plus tard, Continental a l’intention de fabriquer ses pneus en utilisant 100 % de matériaux produits de manière durable.

Commentant l’annonce, Gilles Mabire, directeur de la technologie, Continental Automotive a déclaré : « L’avenir de la mobilité signifie des systèmes de transport plus sûrs, connectés et plus inclusifs. Au CES, nous démontrons les possibilités d’atteindre notre objectif de vision zéro et d’optimiser la commodité pour un accès facile à la mobilité pour tous. Les solutions innovantes de Continental présentées ne transforment pas seulement l’expérience de conduite, elles réinventent également la définition de la mobilité.

