« Continue comme ça… je te fermerai la gueule »

23/10/2021 à 14:03 CEST

Cristiano Ronaldo Il fait partie de ceux qui ne se mordent pas la langue et il l’a encore démontré dans une interview à ‘Sky Sports’. L’attaquant de Madère, qui a sauvé United lors de la victoire déchirante contre l’Atalanta, s’est défendu contre les critiques reçues ces dernières semaines et a même osé envoyer un message à ses détracteurs : « Je leur fermerai la gueule », avis.

« Pour être honnête, j’ai 36 ans et j’ai tout gagné, Est-ce que je vais m’inquiéter que les gens disent du mal de moi ? Je dors bien la nuit et me couche la conscience tranquille. Qu’ils continuent avec ça parce que je vais quand même leur fermer la bouche et gagner des choses », a-t-il déclaré.

La critique fait toujours partie du business. Je m’en fiche. Et je vois ça comme une bonne chose. S’ils se soucient de moi ou parlent de moi, c’est parce qu’ils connaissent mon potentiel.. Donc c’est d’accord. Je vais vous donner un exemple : si vous êtes dans une école et que vous êtes le meilleur élève, vous demandez au pire élève s’il aime le mieux… ils vous diront qu’il n’aime pas ça », a ajouté le Portugais.