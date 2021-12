Continuer à se concentrer sur la création d’infrastructures pour stimuler les exportations : APEDA

Les exportations de produits agricoles et alimentaires transformés ont atteint 20 674 millions de dollars américains (1 53 050 crores de roupies) en 2020-2021, contre 17 321 millions de dollars américains (83 484 crores de roupies) en 2011-12, a-t-il indiqué.

L’Autorité pour le développement des exportations de produits alimentaires agricoles et transformés (APEDA), une branche du ministère du Commerce, a déclaré vendredi qu’elle se concentrait sur la création d’infrastructures et de clusters en collaboration avec les gouvernements des États pour promouvoir les expéditions sortantes.

Il a en outre indiqué que le riz non basmati a contribué à près d’un quart des exportations totales en 2020-2021. Il a été suivi par du riz basmati et de la viande de buffle.

Le Bénin, le Népal, le Bangladesh, le Sénégal et le Togo étaient les principaux importateurs de riz non basmati. Les principales destinations d’exportation du riz basmati en 2020-21 étaient l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak, le Yémen et les Émirats arabes unis.

Pour les exportations de viande de buffle, les principaux pays importateurs étaient Hong Kong, le Vietnam, la Malaisie, l’Égypte et l’Indonésie. « Nous continuons de nous concentrer sur la création d’infrastructures pour stimuler les exportations en nous concentrant sur les clusters en collaboration avec les gouvernements des États tout en tenant compte de l’objectif de la politique d’exportation agricole de 2018 », a déclaré M Angamuthu, président de l’APEDA.

L’APEDA a collaboré avec les gouvernements des États pour la mise en œuvre de la politique d’exportation agricole. Des États comme le Maharashtra, le Kerala, le Nagaland, le Tamil Nadu, l’Assam, le Pendjab, le Karnataka et le Rajasthan ont finalisé le plan d’action spécifique à l’État pour les exportations, a noté l’APEDA. La part de l’Inde dans les exportations agricoles mondiales s’élevait à 2,1 % en 2019, contre 1,71 % en 2010.

