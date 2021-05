Continuera à être directeur général et PDG de la banque jusqu’en décembre 2023: Uday Kotak

Uday Kotak avait vendu 56 millions d’actions détenues par lui dans la banque pour au moins Rs 6 913,75 crore par le biais d’un accord de bloc pour réduire sa participation à 26%.

Le directeur général et PDG de Kotak Mahindra Bank, Uday Kotak, a déclaré lundi qu’il resterait avec la banque au moins jusqu’à la fin de son mandat. Concernant ses plans de succession, Kotak a déclaré que le conseil d’administration de la banque agirait de manière appropriée et responsable.

Les commentaires de Kotak sont intervenus après que la Banque de réserve de l’Inde (RBI) a publié des directives selon lesquelles le directeur général et PDG d’une banque privée ne peut pas avoir un mandat de plus de 15 ans. RBI avait précédemment approuvé la reconduction d’Uday Kotak en tant que directeur général et PDG de Kotak Mahindra Bank pour trois ans en décembre 2020.

«En ce moment, mon mandat est jusqu’en décembre 2023 et vous allez me voir au moins jusque-là», a déclaré Kotak. Il a déclaré que la planification de la relève est un processus continu pour toute institution. «Les membres de notre conseil sont pleinement conscients de leurs responsabilités et ils agiront de manière appropriée et responsable.» il ajouta.

Kotak avait un désaccord prolongé avec la banque centrale au sujet de sa participation personnelle dans le prêteur privé. Il avait déplacé le Bombay HC en décembre 2018 contre un diktat de la RBI sur la réduction de la participation du promoteur à 15% d’ici mars 2020. L’affaire a été résolue après que la RBI ait permis de réduire la participation du promoteur à 26%.

Uday Kotak avait vendu 56 millions d’actions détenues par lui dans la banque pour au moins Rs 6 913,75 crore par le biais d’un accord de bloc pour réduire sa participation à 26%.

