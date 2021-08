Il a en outre déclaré que pendant le verrouillage, les équipes de service de l’entreprise incarnaient vraiment le mantra – Restez à la maison, restez en sécurité. “Nous avons introduit des services numériques via WhatsApp et la messagerie Google afin que vous puissiez vous connecter avec nous à tout moment depuis la sécurité de votre maison”, a-t-il ajouté.

Alors même que Vodafone Idea lutte contre sa crise financière, le directeur général et PDG Ravinder Takkar a contacté ses clients, les assurant de l’engagement de l’entreprise à continuer à fournir « des services de qualité supérieure et des propositions de premier ordre ».

Takkar a remercié les utilisateurs pour leur soutien continu à l’approche du premier anniversaire de la marque « Vi ». “Vi est venu avec la promesse d’un avenir meilleur, apportant le meilleur de la technologie, des services et des solutions pour l’Indien numérique et le Bharat numérique. Nous continuerons à tenir cette promesse de vous garder en tête », a déclaré Takkar.

Le top patron de Vodafone Idea a souligné le travail entrepris au cours du voyage d’un an de Vi tout en rassurant les clients de continuer à fournir un service de qualité. “Pour l’avenir, nous renforçons notre engagement à continuer de vous fournir des services de qualité supérieure et des propositions de premier ordre”, a déclaré Takkar, sans rien mentionner des problèmes financiers qui affligent l’entreprise.

« Nous avons étendu notre couverture 4G pour couvrir 1 milliard d’Indiens et avons continué à être classés comme le réseau 4G le plus rapide d’Inde. Nous avons construit un réseau compatible 5G et intégré des technologies pour répondre aux besoins des villes intelligentes, des machines intelligentes et des citoyens intelligents », a déclaré Takkar.

Il a en outre déclaré que pendant le verrouillage, les équipes de service de l’entreprise incarnaient vraiment le mantra – Restez à la maison, restez en sécurité. “Nous avons introduit des services numériques via WhatsApp et la messagerie Google afin que vous puissiez vous connecter avec nous à tout moment depuis la sécurité de votre maison”, a-t-il ajouté.

La note du PDG aux consommateurs prend de l’importance à la suite des difficultés financières de Vodafone Idea pour rester à flot sur le marché. La situation dans l’entreprise est devenue si sombre que le 7 juin, le président du groupe Aditya Birla, Kumar Mangalam Birla, avait même proposé de céder sa participation dans l’entreprise à tout secteur public, gouvernement ou entité financière nationale, qui peut conserver l’entreprise comme une entreprise en marche. Birla a également récemment quitté ses fonctions de président de Vodafone Idea.

