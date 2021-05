Continuez à acheter des actions NIO en cas de baisse car les problèmes de chaîne d’approvisionnement sont temporaires

Après une brève période de faillite en 2019, Nio (NYSE:NIO) est né de ses cendres pour devenir l’un des principaux acteurs du marché des véhicules électriques.

Source: Robert Way / Shutterstock.com

La société commande désormais une valorisation supérieure à celle des grandes puissances automobiles.

La montée en flèche de Nio était en grande partie le résultat du sentiment du marché envers les voitures électriques. Avec Tesla (NASDAQ:TSLA) prenant de l’ampleur aux États-Unis, les investisseurs se sont tournés vers la Chine, où un mouvement de masse EV émergeait.

Avance rapide jusqu’à la fin de 2020, l’action Nio a été multipliée par 11 alors que les gains ont dépassé 1000% pour l’année.

À venir en 2021, cependant, le cours de l’action de Nio s’est considérablement refroidi par rapport à ses sommets. Bien que la société soit toujours un acteur de premier plan dans le domaine des véhicules électriques, les investisseurs restent sur la clôture en raison de la concurrence croissante des autres marchés des véhicules électriques.

De plus, une pénurie mondiale de puces a freiné la croissance à court terme de Nio.

Cependant, le fabricant de véhicules électriques a généré de solides rendements au cours du trimestre précédent et est sur le point de croître une fois qu’il aura surmonté le ralentissement de la chaîne d’approvisionnement.

À cette fin, je dirais que les investisseurs devraient conserver l’action Nio pour bénéficier de gains démesurés au cours du prochain trimestre.

Nio Stock offre un mélange de résultats

Nio a annoncé des résultats mitigés au premier trimestre de l’exercice 21. L’amortisseur a été le bénéfice par action (BPA) qui s’est établi à – 0,48 $, les estimations manquantes de 0,33 $.

Cependant, les revenus ont été enregistrés à 1,22 milliard de dollars et ont dépassé les 160 millions de dollars estimés. Les revenus des véhicules, qui représentent la majorité des revenus totaux de Nio, se sont élevés à 1,13 milliard de dollars.

Le point culminant des bénéfices des actions de Nio a été ses livraisons de véhicules en avril, qui s’élevaient à 7 102 unités. Cela reflète une augmentation de 125% d’une année sur l’autre et indique que la demande pour les véhicules de Nio continue de rester forte.

En avril, la société a livré un total de 102 803 véhicules.

La marge dans ce segment était de 21,2%, contre -7,4% il y a un an. Nio attribue cette flambée à un prix de vente plus élevé que la moyenne et à des coûts de matériaux bas.

Bien qu’il y ait une demande pour ses voitures, le fabricant de véhicules électriques a déclaré que les défis de la chaîne d’approvisionnement auront un impact sur ses résultats.

En ce qui concerne les prévisions pour le deuxième trimestre, Nio espère livrer 21 000 à 22 000 voitures au deuxième trimestre, ce qui représenterait une augmentation de 5% à 10% par rapport au premier trimestre.

Les revenus pour le prochain trimestre devraient également atterrir entre 1,24 milliard de dollars et 1,29 milliard de dollars. En termes de croissance, Nio prévoit d’investir dans ses technologies de base et a récemment lancé sa plate-forme Nio Autonomous Driving (NAD), qui devrait être lancée en 2022.

Les principaux résultats de Nio ont été impressionnants, mais la pénurie mondiale imminente de semi-conducteurs aura un impact sur sa croissance à court terme.

Une pénurie de semi-conducteurs amortit le rallye de Nio

La série de nouveaux partenariats de Nio avec des entreprises comme Sinopec et les nouvelles initiatives de conduite autonome n’ont guère contribué à améliorer sa position sur le marché.

Les actions du constructeur automobile ont chuté de 29% depuis le début de l’année. Cela contraste avec les sentiments du marché, les experts prévoyant une forte augmentation de la demande automobile dans les mois à venir.

Cependant, la récente baisse n’a pas grand-chose à voir avec la demande de véhicules et davantage avec l’offre de matières premières.

La demande de VE a obstrué la chaîne d’approvisionnement des fabricants de pièces automobiles, en partie à cause de problèmes Renesas Electronic Corp (OTCMKTS:RNECY) l’usine automobile endommagée par le feu qui est le principal fournisseur de puces automobiles.

De nombreux constructeurs automobiles ont été contraints d’arrêter la production. Nio a dû fermer ses installations fin mars, mais a réussi à respecter les prévisions pour les livraisons d’avril.

Cependant, il convient de noter que les 7 102 livraisons ont diminué de 2% par rapport à mars. Néanmoins, les investisseurs restent baissiers sur le titre, car la pénurie de semi-conducteurs devrait avoir un impact sur les livraisons de la société dans les mois à venir.

Selon Gué (NYSE:F) PDG, Jim Farley, la pénurie de puces continuera de frapper les constructeurs automobiles jusqu’en 2022.

L’essentiel sur Nio Stock

Les perspectives à court terme de Nio ne semblent pas trop bonnes et cela se comprend. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et la pénurie de puces réduiront les taux de livraison dans les mois à venir.

Cependant, nous pourrions regarder cela d’un verre à moitié plein et dire que le manque de livraisons n’est pas la faute de l’entreprise. À mesure que l’économie se relèvera de la pandémie, la demande dans tous les secteurs devrait exploser.

Sur la base de ce consensus, je dirais que l’action Nio a une perspective à long terme positive.

Les investisseurs qui sont prêts à conserver le titre alors qu’il plonge à la baisse bénéficieront de gains solides au cours de la prochaine année. Nio est un achat sur le creux ou une attente pour les investisseurs actuels.

A la date de publication, Divya Premkumar ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Divya Premkumar est diplômée en finance de l’Université de Houston, au Texas. Elle est rédactrice et analyste financière qui a écrit des articles sur divers sujets financiers, de l’investissement aux finances personnelles. Divya écrit pour InvestorPlace depuis 2020.