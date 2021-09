Continuez à grandir : vous pouvez changer votre personnalité

La modification des facettes de votre personnalité, comme tout changement habituel, est plus susceptible de se produire lorsque vous avez des étapes spécifiques et réalisables que vous pouvez mettre en œuvre. (Image représentative)

Sur votre trajet de retour chez vous, vous vous maudissez de ne pas avoir pris la parole lors de la réunion. Lorsqu’un collègue s’attribuait le mérite du projet de groupe, vous auriez dû souligner votre contribution, qui a été essentielle à sa réussite. Pourtant, vous venez de sombrer dans votre chaise, hérissé à l’intérieur.

La semaine dernière, vous avez décidé que vous ne réagiriez pas à la volatilité émotionnelle de votre fils adolescent. Mais quand il a claqué la porte avec la tristement célèbre déclaration d’adolescent de “Je déteste vivre ici”, votre colère a débordé et vous lui avez dit à quel point il était à la fois irrespectueux et ingrat. Cela n’a fait qu’exacerber la tension de votre fils, entraînant une autre crise familiale familière.

Vous voulez vraiment arrêter de fumer car cela nuit à votre santé physique et détériore votre relation avec votre conjoint. Après avoir abandonné cette habitude pendant un mois, vous cédez à la tentation lorsqu’un ami vous propose de fumer après une journée stressante. Avant de vous en rendre compte, vous recommencez à fumer un paquet par jour même si vous ne vous aimez pas pour cela.

Dans chacun des scénarios ci-dessus, les individus veulent changer des facettes d’eux-mêmes. Le travailleur humble veut devenir plus affirmé, le père tempétueux plus tranquille et le fumeur invétéré plus résolu face à la tentation. Mais est-il possible de modifier des aspects fondamentaux de nous-mêmes ? Après tout, l’une des découvertes les plus solides de la psychologie sociale, qui a résisté à l’épreuve du temps, est que les différences de personnalité entre les personnes peuvent être comprises selon cinq dimensions : ouverture à l’expérience, conscience, extraversion, amabilité et névrosisme (maintenant appelé stabilité émotionnelle )—qui sont assez stables tout au long de la vie d’une personne.

Dans Be Who You Want: Unlocking The Science of Personality Change, écrivain et psychologue, Christian Jarrett soutient que bien que la personnalité se soit avérée plus ou moins stable, vous pouvez aspirer à être la « meilleure version de vous-même », car la personnalité est également flexible. et modifiable. Après tout, votre personnalité est le reflet de « votre style de pensée, votre motivation, vos émotions et vos habitudes ». En les changeant, nous pouvons altérer des parties de notre personnalité. Jarrett affirme également que l’authenticité implique en fin de compte de se comporter comme la personne que vous aspirez à être, par opposition à ce que vous êtes actuellement. Pour vous aider à vous remanier, il fournit dix principes de transformation personnelle.

Premièrement, votre personnalité est plus susceptible de se transformer si un objectif plus large motive votre mission. Supposons que vous vous retrouviez dans des escarmouches fréquentes et évitables avec vos enfants, bien que vous regrettiez plus tard les railleries impulsives que vous leur avez faites. Si être un père gentil et aimant est quelque chose que vous appréciez, alors vous êtes plus susceptible de freiner votre réactivité émotionnelle et d’établir des relations positives avec vos enfants. De même, si vous êtes un agent d’assurance qui souhaite cultiver des habitudes de travail plus diligentes, vous avez plus de chances de réussir si vous redéfinissez votre travail en aidant les personnes dans des situations stressantes à surmonter les urgences au lieu de simplement vendre des polices d’assurance.

Le prochain dicton de Jarrett consiste à vous évaluer honnêtement. Ce n’est qu’en reconnaissant vos faiblesses et vos verrues que vous pourrez travailler à les réduire. Les gens ont souvent des « angles morts » concernant leur propre personnalité. Alors que vous pensez que vous êtes un phare de patience, seule votre famille sait à quel point vous pouvez être irritable lorsque vous rentrez du travail. Ainsi, en plus de l’introspection, sollicitez les commentaires de votre famille, de vos amis et de vos collègues concernant vos caractéristiques pour obtenir une image plus objective et complète de vous-même.

La modification des facettes de votre personnalité, comme tout changement habituel, est plus susceptible de se produire lorsque vous avez des étapes spécifiques et réalisables que vous pouvez mettre en œuvre. Déterminez comment vous allez agir différemment dans diverses situations. Par exemple, si vous désirez être plus extraverti, dites-vous qu’au prochain rendez-vous d’entreprise, vous discuterez avec au moins deux personnes d’autres départements.

Alors que la plupart d’entre nous nourrissent de nobles intentions d’être de meilleurs parents, partenaires ou pairs, peu d’entre nous agissent sur ces motivations sur le long terme. Changer de personnalité est une affaire de longue haleine et vous devez persister malgré les revers. Lorsque vous essayez de cultiver de nouveaux styles de pensée et d’action, vous devez vous y tenir jusqu’à ce qu’ils deviennent plus naturels et instinctifs. Jarret cite une étude qui a documenté la façon dont les habitudes se maintiennent. En moyenne, les gens doivent persévérer dans une nouvelle habitude pendant au moins 66 jours pour qu’elle se sente plus ou moins automatique. Donc, si vous vous trompez, essayez de rebondir rapidement pour maintenir l’élan.

Un autre principe que Jarrett préconise est que vous devez suivre vos progrès, qui peuvent ne pas toujours être fluides ou tendus vers le haut. Mais si vous gardez un œil sur vos succès, vous saurez si vous vous dirigez dans la direction souhaitée. Sinon, vous devrez peut-être changer de cap et essayer différentes stratégies. De plus, vous devez vous fixer des objectifs réalistes et réalisables. Comme les gènes ont également un impact sur certains aspects de votre personnalité, ne vous attendez pas à des changements radicaux. Bien que vous puissiez vous concentrer sur l’amélioration d’une caractéristique de notre personnalité, n’oubliez pas qu’il peut y avoir des effets d’entraînement dans d’autres domaines, ce qui peut ne pas toujours être propice. Par exemple, si vous essayez de devenir plus agréable en vous entendant amicalement avec vos collègues, vous constaterez peut-être que vous manquez de temps pour soumettre vos projets à temps. Bien que vous puissiez cibler des domaines spécifiques à changer, gardez un œil sur toutes les dimensions de votre personnalité.

Ensuite, vos tentatives de changement peuvent être soutenues par la famille et les amis qui soutiennent vos aspirations. S’ils modèlent les valeurs que vous admirez, il vous sera plus facile de devenir plus comme eux. Jarrett nous avertit également que les circonstances de la vie peuvent ne pas toujours soutenir vos objectifs. Supposons que vous souhaitiez devenir plus consciencieux au sujet de l’exercice régulier, mais que votre père soit soudainement hospitalisé. Vous pouvez alors trouver une autre façon d’atteindre vos objectifs d’exercice. Peut-être que vous pouvez marcher jusqu’à l’hôpital au lieu de faire du vélo. Mais si les circonstances ne le permettent pas, vous devrez peut-être mettre vos objectifs de côté pendant un certain temps.

Surtout, Jarrett nous exhorte également à être gentils avec nous-mêmes. Lorsque vous vous trompez, soyez compatissant au lieu de vous réprimander. Toute forme d’amélioration de soi exige que nous soyons bienveillants envers nous-mêmes. Enfin, vous devez croire que le changement, y compris les modifications de votre personnalité, est possible et qu’il s’agit d’une entreprise à vie. Le soi, après tout, est une construction fluide qui ne cesse d’évoluer. En essayant de vous réaliser le mieux possible, vous pouvez vous assurer de continuer à grandir de manière épanouissante.

(Aruna Sankaranarayanan est l’auteur de Zero Limits: Things Every 20-Something Should Know.)

