Continuez à surfer sur la dynamique haussière | Place des investisseurs

Les médias poussent une correction du marché… trois indicateurs et ce qu’ils disent sur le marché haussier d’aujourd’hui… le résultat de nos experts techniques

Beaucoup de drame dans les gros titres cette semaine…

Nous avons vu des troubles géopolitiques en Afghanistan… des signaux croissants de la Fed qu’un rappel des programmes de relance pourrait se produire relativement bientôt… une poursuite de la flambée des cas de Covid-19…

Pendant ce temps, le S&P 500 a atteint un sommet historique lundi, mais a ensuite glissé à la baisse alors que les gros titres négatifs remplissaient le cycle de l’actualité.

Ci-dessous, vous pouvez voir les trois principaux indices depuis lundi. Bien qu’ils se rallient au moment où j’écris vendredi près du déjeuner, ils sont tous en baisse entre 0,9% et 1,3% sur la semaine.

Il semble que chaque fois que le marché trébuche comme ça, nous voyons une rafale de gros titres annonçant une correction à venir.

Cette fois n’est pas différent.

Les gros titres ci-dessous sont tous apparus au cours des dernières 48 heures…

Aujourd’hui, abordons cette préoccupation.

Nous le ferons avec l’aide de nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen.

Comme les lecteurs réguliers de Digest le savent, nous nous tournons souvent vers John et Wade dans nos Friday Digests pour nous aider à nous faire une idée de ce qui nous attend pour les actions. Leur analyse des points de données, des ratios, des schémas graphiques et des indicateurs à court et moyen terme fournit des informations précieuses sur les conditions du marché de demain.

Alors, alors que les gros titres deviennent baissiers, que montre l’analyse de John et Wade ?

Allons-y et découvrons.

*** La tendance est votre amie

Pour les nouveaux lecteurs, John et Wade sont les analystes de Strategic Trader, le premier service de trading d’InvestorPlace. Dans ce document, John et Wade combinent des options, une analyse technique et fondamentale perspicace et l’historique du marché pour négocier les marchés dans toutes sortes de conditions.

Heureusement, ces conditions ont été haussières pendant la majeure partie de cette année. Mais est-ce que ça change ?

Voici le top-line de John et Wade :

Actuellement, cette tendance haussière ne montre aucun signe de ralentissement. Nous sortons d’une saison de bénéfices à succès où, selon FactSet, 87% des sociétés du S&P 500 ont dépassé les attentes de bénéfices du deuxième trimestre. Les analystes s’attendent à ce que cette tendance se poursuive au troisième trimestre. De plus, il est difficile d’être trop baissier lorsque, lundi, le S&P 500 a établi un nouveau record de clôture de tous les temps à 4479,72. Cependant, nous savons que la tendance haussière va ralentir et inverser le cours à un moment donné. Il le faut. C’est ainsi que fonctionnent les marchés.

Pour surveiller dans quelle mesure un refroidissement baissier pourrait être dans l’air, John et Wade surveillent trois indicateurs : le graphique de force relative VIX/VIX3M… le pourcentage des actions du S&P 500 au-dessus de leur SMA de 200 jours… et le CBOE Put/Call rapport.

Parcourons chacun pour découvrir ce qu’ils signalent.

La plupart des investisseurs connaissent l’indice de volatilité CBOE S&P 500, connu sous le nom de VIX. Il s’agit d’une mesure de la volatilité anticipée intégrée dans les options du S&P 500 pour les 30 prochains jours. Une lecture VIX élevée suggère une plus grande anxiété chez les commerçants.

Mais John et Wade notent que parfois se concentrer uniquement sur les 30 prochains jours n’est pas une vision assez longue. Il peut être utile d’élargir vos horizons aux trois prochains mois, ou 90 jours.

Pour de telles perspectives à plus long terme, les traders se tournent vers l’indice de volatilité à 3 mois CBOE S&P 500 (VIX3M). Il s’agit d’une mesure de la volatilité anticipée intégrée dans les options du S&P 500 pour les 90 prochains jours.

En comparant le VIX avec le VIX3M, les investisseurs peuvent obtenir encore plus d’informations.

Voici John et Wade :

La valeur du VIX3M est généralement supérieure à la valeur du VIX. Après tout, si vous donnez au marché trois mois pour bouger – comme les mesures VIX3M – au lieu d’un mois seulement – ​​comme les mesures VIX – il a plus de chances de faire un mouvement plus important. Fait intéressant, il y a des moments où les traders évaluent une plus grande chance d’un mouvement plus important à court terme qu’à long terme parce qu’ils sont nerveux que le marché soit sur le point de chuter. Cela pousse la valeur du VIX plus haut que la valeur du VIX3M.

Le moyen le plus simple de comparer les valeurs VIX et VIX3M consiste à créer un graphique de force relative des indices. Plus précisément, vous divisez la valeur du VIX par la valeur du VIX3M.

Dans des conditions normales, ce graphique aura une valeur inférieure à 1. C’est parce que la valeur du VIX est généralement inférieure à la valeur du VIX3M.

Lorsque les traders s’inquiètent d’une baisse immédiate du marché, la valeur passera au-dessus de 1. Cela montre une anxiété plus élevée pour les 30 prochains jours au lieu de 90 jours.

Revenons à John et Wade pour savoir où nous en sommes aujourd’hui :

Selon la figure 2, le VIX/VIX3M se situe actuellement à 0,83. Figure 2 – Graphique de force relative quotidienne VIX/VIX3M (source Vue de négociation) C’est bien en deçà du seuil de 1 que nous surveillons. Aucun signal d’avertissement baissier ici.

***Ce que nous pouvons apprendre en plongeant dans la largeur du S&P 500

Le deuxième indicateur que John et Wade observent est le nombre de composants du S&P 500 qui se négocient au-dessus de leur moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours.

Une règle générale avec les traders est que lorsqu’une action se négocie au-dessus de sa SMA de 200 jours, cela montre que l’action est relativement forte. On pense que l’inverse est également vrai.

Maintenant, si nous regardons l’indice S&P dans son ensemble, il se situe actuellement à des kilomètres au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours. Voici le graphique sur deux ans qui le montre.

Mais rappelez-vous, le S&P 500 est un indice pondéré. Ainsi, nous n’avons peut-être pas une idée réelle de l’évolution de toutes les actions de l’indice S&P 500.

Voici John et Wade pour nous dire ce qui se passe réellement :

En regardant le graphique quotidien des actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne à 200 jours (S5TH) de la figure 3, vous pouvez voir que seulement 79,40% se négocient actuellement au-dessus de leur SMA de 200 jours. Figure 3 – Graphique quotidien des actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours (source Vue de négociation) Comme vous pouvez le voir en regardant en arrière sur le graphique, ce pourcentage est toujours bien supérieur à la moyenne, ce qui est un bon signe. Nous surveillons le niveau de 75 %. Si l’indicateur tombe en dessous de ce niveau, nous saurons que le S&P 500 perd un support plus large. Cependant, tant que l’indicateur reste au-dessus de 50%, nous ne serons pas trop inquiets.

***Voici ce que nous dit le marché des options

Lorsque les traders d’options sont haussiers sur le marché boursier, ils achètent généralement des options d’achat. Ces options augmentent en valeur lorsque le prix de l’action sous-jacente augmente.

A l’inverse, un trader baissier achèterait une option de vente. Ceux-ci augmentent en valeur lorsque le prix de l’action sous-jacente baisse.

Le ratio Put/Call CBOE compare le nombre de puts au nombre de calls sur une action en divisant le nombre de puts par le nombre de calls. Une lecture au-dessus de 1 signifie « plus de mises », ce qui se traduit par « baissier ». Une lecture inférieure à 1 signifie “plus d’appels”, ce qui est haussier.

Voici John et Wade pour les niveaux actuels :

En regardant le graphique du ratio Put/Call CBOE de la Figure 4, vous pouvez voir que le ratio est <1 à 0,94 Figure 4 – Graphique quotidien du ratio Put/Call CBOE (source Trading View) Cela nous indique que les commerçants ne semblent pas du tout trop inquiets. En fait, pendant la période haussière que nous avons connue sur le S&P 500, il n’y a eu que quelques fois où le ratio est passé au-dessus de 1. Nous surveillons le niveau à 1.1. Si le ratio dépasse ce seuil, nous serons inquiets. Jusque-là, nous ne sommes pas trop inquiets car Wall Street montre qu’il n’est pas trop inquiet.

*** Éteignez les gros titres négatifs et restez concentré sur ce que ces indicateurs signalent

Avant de conclure, un petit point de vue…

Historiquement, août et septembre sont des mois difficiles pour les actions. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, de 1980 à 2019, ce sont les deux seuls mois avec des rendements négatifs moyens.

Pourtant, au moment où j’écris, le S&P est en hausse de 0,8% sur le mois. Il faut donc s’attendre à une certaine pression à la baisse sur les prix à ce stade si le mois d’août affiche une performance « moyenne ».

Compte tenu de cela, si nous voyons une vente massive, prenez-la sans hésiter. Comme l’a montré l’analyse de John et Wade, une correction majeure ne devrait pas être la conclusion immédiate si le marché vacille.

Voici le dernier point à retenir de John et Wade :

Il y a beaucoup de grandes nouvelles qui tourbillonnent là-bas. Une partie est baissière, mais la plupart reste haussière. La tendance haussière du S&P 500 est notre amie depuis longtemps. Nous ne sommes pas encore prêts à l’abandonner.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg