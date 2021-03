Contourner l’App Store, suggère Apple, aux développeurs iOS

Apple a répondu à une plainte antitrust australienne en affirmant qu’il est déjà possible pour les développeurs iOS de contourner l’App Store.

La société affirme que les développeurs peuvent utiliser le Web pour vendre des services tels que des abonnements. De manière amusante, la société poursuit en suggérant que les applications Web progressives sont une alternative viable aux applications iOS …

Apple avait déjà demandé l’arrêt d’un procès australien pour un détail technique.

ZDNet a repéré un autre dossier, dans lequel Apple a élaboré une défense beaucoup plus substantielle.

«Apple n’est pas en mesure de ne pas tenir compte de l’environnement dans lequel son marché d’applications fonctionne et n’accepte pas la qualification par la Commission de l’App Store d’Apple comme« le marché d’applications le plus dominant de loin ».»

« Apple perçoit et traite les autres distributeurs d’applications, pour des plates-formes autres qu’iOS, comme des concurrents importants dont les prix et les politiques limitent la capacité d’Apple à exercer un pouvoir sur les développeurs », a déclaré le fabricant d’iPhone dans un communiqué. [PDF] à l’Australian Competition & Consumer Commission (ACCC)

Apple a répondu à la suite de l’enquête menée par le chien de garde australien sur les marchés d’applications, rejetant cette fois la caractérisation selon laquelle l’App Store d’Apple est le marché d’applications le plus dominant et affirmant qu’il existe d’autres options pour les utilisateurs iOS, par exemple en se rendant sur un site Web.

Dans ce document, Apple suggère que les développeurs qui souhaitent mettre des applications à la disposition des propriétaires d’iPhone peuvent le faire en créant ce que l’on appelle des applications Web progressives (PWA).

Les navigateurs Web sont utilisés non seulement comme portail de distribution, mais aussi comme plates-formes elles-mêmes, hébergeant des «applications Web progressives» (PWA) qui éliminent le besoin de télécharger l’application d’un développeur via l’App Store (ou d’autres moyens).

Les PWA sont de plus en plus disponibles pour et via les navigateurs et appareils mobiles, y compris sur iOS. Les PWA sont des applications conçues à l’aide d’une technologie Web courante telle que HTML 5, mais qui ont l’aspect, la convivialité et les fonctionnalités d’une application native. Ils peuvent même avoir une icône d’application qui réside sur l’écran d’accueil de l’appareil.

Les applications Web sont de plus en plus populaires. Des entreprises telles qu’Amazon, Google, Starbucks, Pinterest, Uber et le FT utilisent des applications Web. Amazon, par exemple, vient de lancer son service de jeu mobile Luna en tant qu’application Web. Microsoft et Google lancent également des applications de jeu sur iOS via des applications Web. Le développeur de l’application de messagerie Telegram a également récemment déclaré qu’il travaillait sur une application Web riche pour les appareils iOS.