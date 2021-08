Contournez la tourmente technologique de la Chine avec le commerce électronique Play CPNG Stock

Début juillet, la société de commerce électronique sud-coréenne Coupang (NYSE :CPNG) a eu la plus grande offre publique initiale (IPO) de 2021. Cependant, la performance post-IPO de l’action CPNG n’a pas été exceptionnelle.

La deuxième plus grande introduction en bourse cette année a été organisée par nul autre que Didi Global (NYSE :AI-JE). Dernièrement, cependant, cette entreprise a été notoirement la cible de mesures de répression de la cybersécurité par le gouvernement chinois.

Didi et un certain nombre d’autres sociétés basées en Chine ont connu des difficultés en raison de la surveillance, des restrictions et des sanctions sévères du gouvernement. Il se peut qu’il y ait un commerce « acheter quand il y a du sang dans les rues », mais tous les investisseurs ne veulent pas s’impliquer.

Pourtant, certaines personnes veulent toujours capitaliser sur les opportunités de monétisation mûres de l’Asie, en particulier dans le domaine du commerce électronique. C’est là qu’intervient Coupang. Commençons donc notre discussion aujourd’hui avec un peu d’analyse technique.

Un examen plus approfondi des actions CPNG

Pour en revenir au début, Coupang a déposé son offre publique initiale le 12 février. Comme je l’ai mentionné plus tôt, il s’agissait de la plus grande introduction en bourse aux États-Unis de l’année à cette époque.

L’action CPNG a grimpé en flèche lors de son premier jour de cotation en bourse le 11 mars. L’action a clôturé ce jour-là à 49,65 $, soit environ 40 % de plus que le prix d’introduction en bourse de l’action de 35 $ selon Yahoo! La finance.

Avec un peu de carburant encore dans le réservoir, les haussiers ont réussi à faire monter le cours de l’action encore plus haut le lendemain. Les actions Coupang ont ouvert à 52,54 $ le 12 mars, mais le prix a baissé au cours des mois suivants.

Fin juillet, l’action CPNG était en baisse à 36,32 $. Que ce soit un problème ou une opportunité dépend de votre point de vue.

Si vous croyez en l’avenir de Coupang et aimez acheter des actions à des prix réduits, cela pourrait être votre chance de prendre une position longue en toute confiance. Au 5 août, CPNG se négocie autour de 39 $.

Forte position de Coupang en Asie

Avant d’aller plus loin, je devrais clarifier quelque chose ; s’il vous plaît, ne vous méprenez pas sur mes commentaires précédents sur Didi et d’autres sociétés basées en Chine. C’est bien d’investir en eux. Vous avez juste besoin d’être conscient de ce dans quoi vous vous embarquez.

Pour utiliser Didi comme exemple, les régulateurs chinois ont « interdit les nouveaux téléchargements de l’application de l’entreprise ». Il a également été signalé que les régulateurs considéraient l’introduction en bourse de Didi comme un « acte délibéré de tromperie ».

Pendant ce temps, Coupang – qui est basé en Corée du Sud – n’a pas ces problèmes. En effet, il semble que Coupang soit en plein essor et en expansion. Par exemple, le chiffre d’affaires de la société de commerce électronique au premier trimestre 2021 a augmenté de 74 % en glissement annuel pour atteindre 4,2 milliards de dollars.

De plus, Coupang disposait de 4 milliards de dollars de liquidités à la fin du premier trimestre 2021. Ainsi, financièrement parlant, ce concurrent est en position de force. De plus, il est en mode d’expansion – pas seulement fiscalement, mais aussi géographiquement.

Ramification

Au-delà de la Corée du Sud, l’action CPNG a tout à gagner de l’expansion de la société sur trois autres marchés asiatiques.

Par exemple, il n’y a pas si longtemps, la société a fini d’embaucher des cadres supérieurs à Singapour et aurait été sur le point d’y commencer ses activités.

La population totale de Singapour est inférieure à 6 millions. Cependant, les habitants de Singapour sont connus pour être très compétents en technologie, donc une entreprise de commerce électronique comme CPNG devrait parfaitement convenir à ce marché.

De plus, Coupang a également lancé des opérations au Japon – en particulier dans le quartier Shinagawa de Tokyo, selon Nikkei Asia – en mettant l’accent sur la livraison de nourriture. Le Japon représente un vaste marché, avec plus de 126 millions de citoyens.

Enfin, en plus de tout cela, la société a récemment commencé à proposer une livraison à la demande via son application à Taïwan, en particulier dans la ville de Taipei. Grâce à ce service, les clients de la société basés à Taïwan peuvent acheter de la nourriture, des boissons, des fournitures pour animaux de compagnie et des produits de première nécessité pour une livraison rapide.

L’essentiel sur les actions CPNG

Tout bien considéré, je trouve honnêtement déconcertant que le stock de CPNG soit à court d’essence si rapidement.

Les faits montrent que Coupang se porte bien financièrement – ​​et se diversifie sur plusieurs marchés asiatiques.

Mais surtout, la société donne accès à la région sans être la cible des régulateurs chinois. C’est un problème que de nombreux investisseurs, naturellement, préféreraient ne pas traiter.

