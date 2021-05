“ Contours ”: Comment Sam Rivers atteint de nouveaux sommets de créativité

Bien qu’il ait été enregistré le vendredi 21 mai 1965, le deuxième album Blue Note de Sam Rivers, Contours, n’a été publié que deux ans plus tard, en 1967. Un joyau négligé dans le canon du Reedman né en Oklahoma, ce classique l’album de jazz a maintenant été réédité dans le cadre de la nouvelle ligne de LP connaisseur de Blue Note, Série Vinyle Audiophile Tone Poet.

Fils d’un chanteur de gospel, Samuel Carthorne Rivers était un saxophoniste et flûtiste originaire d’El Reno, Oklahoma. Il était en quelque sorte un débutant tardif en termes d’enregistrement car il n’est pas arrivé à New York. Dossiers Blue Note, où il a fait son premier album, Fuchsia Swing Song, jusqu’en 1964, alors qu’il avait 41 ans.

Rivers a attiré l’attention du patron de Blue Note, le producteur Alfred Lion, via son association avec le batteur Tony Williams, puis un nouvel ajout au Miles Davis Quintette. Malgré une différence d’âge de 22 ans, Rivers et Williams étaient devenus de bons amis alors qu’ils vivaient à Boston – la ville d’adoption de Rivers – à la fin des années 50, et les deux musiciens pratiquaient ensemble.

«Il portait un nouveau son»

En juillet 1964, Williams, âgé de 18 ans, recommanda Rivers (qui travaillait comme directeur musical du bluesman T Bone Burnett) à Miles Davis en remplacement du George Coleman partant pour une prochaine tournée au Japon. Influencé par l’avant-gardisme d’Ornette Coleman, Rivers a joué dans un style beaucoup plus libre que George Coleman et, pendant son court passage avec le groupe de Miles – quelques semaines – il a apporté un nouvel avantage aux jeunes cohortes de Dark Magus (qui pianiste inclus Herbie Hancock et le bassiste Ron Carter). «Il a changé le son du groupe», a déclaré Miles dans une interview à l’époque. «Il a porté un nouveau son dans le groupe. Il a rendu les figures rythmiques et les harmonies du groupe plus libres qu’auparavant.

Lié par d’autres engagements musicaux, Rivers n’est resté avec Miles que pour la tournée japonaise (on peut l’entendre sur l’album live Miles In Tokyo) et laissé pour être remplacé par un jeune saxophoniste, Wayne Shorter, qui inciterait le quintette de Miles à devenir plus grand. choses. De retour aux États-Unis, l’association de Rivers avec Miles Davis, malgré sa brièveté, a accru sa visibilité dans la communauté du jazz et ce n’était peut-être pas surprenant qu’on lui ait offert un contrat d’enregistrement.

Avant que cela ne se produise, cependant, il a fait deux sessions en tant que sideman pour Blue Note. Rivers est apparu sur le premier album de son ami Tony Williams, Lifetime, qui a été enregistré le 21 août 1964, juste après son séjour japonais avec Miles Davis; plus tard cette année-là, le 12 novembre, il a joué du saxophone ténor sur les débuts de bon augure Blue Note de l’organiste Larry Young, Dans quelque chose.

Sans doute impressionné par les contributions de Rivers à ces deux albums, Alfred Lion a offert au saxophoniste une session d’enregistrement à lui le 11 décembre de la même année. Il en résulta Fuchsia Swing Song, sorti en avril 1965. Maintenant considéré comme une session Blue Note post-bop classique, l’album trouva Rivers soutenu par Tony Williams avec Ron Carter et le pianiste Jaki Byard.

Point de nombreux retours

Juste après la sortie de cet album, en mai 1965, Lion a réservé Rivers pour une session de suivi pour Blue Note à Le studio Englewood Cliffs de Rudy Van Gelder pour ce qui deviendrait Contours. Rivers a écrit tout le matériel et a amené le trompettiste renommé Freddie Hubbard, ainsi que Herbie Hancock et Ron Carter du groupe de Miles Davis, pour le rejoindre. Pour une raison quelconque, cependant, Tony Williams n’a pas pu faire la date et sa place à la batterie a été prise par Joe Chambers, un batteur / compositeur en plein essor de Philadelphie, qui commençait tout juste à faire sa marque chez Blue Note.

Alternant entre le saxophone – soprano et ténor – et la flûte, Rivers a élargi le concept musical qu’il a présenté sur le premier Fuchsia Swing Song et s’est plongé plus profondément dans un mode plus libre du jazz, où les harmonies et les rythmes étaient plus exploratoires. Son concept musical unique et très personnel est illustré de manière éclatante sur le débutant passionnant, «Point Of Many Returns», sur lequel un motif de cor déchiqueté (joué à l’unisson par Rivers sur sax soprano et trompettiste Hubbard) flotte au-dessus d’un rythme swing féroce propulsé par Carter’s la basse ambulante et les tambours cinétiques de Chambers. Hubbard prend le premier solo, suivi d’un long solo de Hancock, qui sert le genre d’improvisation spatiale et discursive qu’il avait livrée dans le Miles Davis Quintet et sur ses albums solo pour Blue Note. Le solo de saxophone soprano de Rivers est défini par des pistes liquides giclées qui sont exécutées dans une veine libre. Il joute avec la corne sauvage de Hubbard pour quelques mesures d’interaction éblouissante avant que Ron Carter ne mijote l’ambiance avec un passage de subtile extemporisation de basse. Un récapitulatif du thème d’ouverture complète la représentation.

Rivers joue du ténor sur la «Dance Of The Tripedal» de la valse et, après l’énoncé initial d’un thème à double cor, s’interrompt pour un solo brut mais passionnant, parsemé de cris et de cris angoissés. Il est farouchement avant-gardiste mais sous ses gémissements robustes, la section rythmique, subtilement nuancée, maintient une sensation de repos élégant. Le solo longiligne de Hubbard – qui est initialement joué à un moment où la section rythmique se calme puis disparaît complètement – est une masterclass de virtuosité. Le solo de Hancock, avec ses mystérieuses figures de trémolo gauche partout, crée un étrange sentiment de suspense.

De nouveaux sommets de créativité

Le piano doux de Herbie Hancock débute le titre étrange «Euterpe», un morceau plus lent, aux saveurs orientales, construit sur une figure de basse ostinato répétée et un motif de batterie doucement agité. Il présente Rivers à la flûte et Hubbard jouant de la trompette en sourdine. Son solo regorge d’idées mais passe d’une humeur follement flamboyante à douce et lyrique. Hancock contribue à certains côtés de piano d’une délicatesse scintillante. Le morceau va et vient, la section rythmique s’éteignant presque au milieu alors que la musique devient de plus en plus douce. Puis le volume croît progressivement, permettant à River d’afficher ses prouesses à la flûte. Après un début doux, son solo devient plus intense et animé, bien que l’ambiance de la pièce reste modérée.

Après une intro consistant en une collision de cornes par fusil à dispersion, «Mellifluous Cacophony» se transforme en un morceau de tempo animé par un groove swing pulsé et infléchi par le bop qui retrouve Rivers au saxophone ténor. Il y a une délicieuse sensation de netteté et de précision dans la piste rythmique poussée de Carter and Chambers, qui fait avancer la chanson et stimule les solistes – Rivers, Hancock, Hubbard, Carter et, près de la conclusion de la chanson, Chambers – vers de nouveaux sommets de créativité.

Bien qu’il ait été laissé dans la boîte pendant plus d’un an, Contours, finalement sorti en 1967, a montré la progression incontestable de Sam Rivers en tant que compositeur, instrumentiste et conceptualiste de jazz. En plus d’être un musicien polyvalent et extrêmement talentueux, l’album a démontré sans équivoque qu’il était un innovateur, faisant progresser le langage du jazz post-bop à une époque où les notions de ce qui constituaient la mélodie, l’harmonie et la structure étaient remises en question.

