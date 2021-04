Contrarian PGA DFS joue pour les maîtres sur DraftKings et FanDuel ⋆ .

Le PGA DFS Millionaire Maker est de retour dans nos vies et DraftKings nous a offert – pour la toute première fois – TROIS options pour The Masters à Augusta National. Avec le buy-in le plus élevé au prix de 4444 $ et le plus bas de 10 $, il existe un large éventail de files d’attente qui peuvent gagner le prix d’un million de dollars cette semaine. Pour les besoins de cet article, nous essaierons de nous concentrer sur le concours à 10 $, qui nous confronte à plus de 400 000 autres entrées. Avec un champ aussi large, nous allons avoir besoin de trouver des jeux de pivot bas et solides pour nos choix de golf fantastique sur DraftKings et FanDuel.

ACHETER UN MOIS d’Awesemo PGA Premium OBTENEZ-EN UN GRATUIT avec code promo DUSTIN

(Valeur de 29,95 $) l’offre prend fin le 11 avril 2021

Tout d’abord, quelques statistiques sur les 10 derniers concours Millionaire Maker et sur la formation des alignements gagnants.

Statistiques sur les lineups gagnants

Fantasy Golf Picks: les 10 meilleurs joueurs projetés d’Awesemo

Cliquez ici pour consulter l’ensemble des projections de propriété.

Choix de golf fantastique pour les maîtres

PGA DFS Picks: 9000 $ et plus

13 golfeurs Propriété totale d’environ 190%

Il n’est pas surprenant de voir une tonne d’attention se porter aux joueurs ici cette semaine, car c’est le meilleur au monde. En fait, sur les 13 golfeurs, un seul devrait détenir moins de 10%, et c’est Collin Morikawa. Jordan Spieth, Bryson DeChambeau et Justin Thomas devraient tous être détenus au nord de 20% cette semaine. Patrick Cantlay et Jon Rahm avoir un petit plongeon, se situant entre 15-20%. Étonnamment, Xander Schauffle, Dustin Johnson et Rory McIlroy ont tous tendance à être détenus entre 10 et 15% seulement. De plus, dans ce seau de propriété, la fourchette de 10 à 15% se situe au bas de la fourchette de 9 000 $, y compris Patrick Reed, Brooks Koepka, Tony Finau et Webb Simpson.

Choix de golf Top Against the Grain Fantasy

Le seul vrai jeu contre le grain est Morikawa (projeté pour 71,9 points) et je suis tout à fait d’accord. J’aurai quelque part dans la fourchette de 30% dans le Millionaire Maker à 10 $ cette semaine, à la recherche d’un effet de levier 4-5x sur le terrain.

Dernier contenu PGA DFS

Choix de la PGA DFS: golfeurs à prix n ° 11-32 (8900 $ – 7500 $)

16 golfeurs Propriété totale 190%

C’est la toute première fois que les deux premières sections sont projetées avec la même propriété totale, mais c’est plus une coïncidence qu’autre chose. Seize joueurs composent cette gamme, avec Paul Casey ouvrant la voie en tant que golfeur le plus possédé avec 19,5%. C’est mérité, étant donné qu’il a bien fait ici à Augusta National dans le passé, et qu’il a été en très bonne forme cette année. On s’attend également à ce que Viktor Hovland et Daniel Berger. Cameron Smith tend également vers la fourchette détenue à 20%. Ensuite, vous commencerez à voir un plongeon lorsque vous rencontrerez des golfeurs comme Matthew Fitzpatrick, Hideki Matsuyama, Sergio Garcia, Jason Day et Louis Oosthuizen, qui affichent tous une tendance entre 10 et 15% cette semaine.

Cela nous laisse avec cinq golfeurs qui devraient être détenus à moins de 10% cette semaine. Ils sont:

Tyrrell Hatton Lee Westwood Tommy Fleetwood Bubba Watson Adam Scott

Choix de golf Top Against the Grain Fantasy

Parmi ceux de la liste ci-dessus, j’aime Westwood (projeté 64,6 points), Scott (projeté 63 points), Watson puis Fleetwood, et aucun de Hatton.

Rejoignez AWESEMO + aujourd’hui!

Utilisez des données précises et des outils avancés conçus par le lecteur DFS n ° 1.

PGA DFS Picks: Le reste (7400 $ et moins)

61 golfeurs Propriété totale 220%

Bien qu’il y ait 61 golfeurs dans cette gamme, vous pouvez en jeter au moins 15 dès le départ. Pourtant, il y aura beaucoup de propriété et de grands noms, y compris Joaquin Niemann, Abraham Ancer, Will Zalatoris et Corey Conners – tous poussant la gamme 15-20%. Attire toujours beaucoup d’attention, mais peut-être pas autant, c’est Jason Kokrak et Brian Harman. Ces deux types sont projetés à un peu plus de 10% cette semaine. Il y a 10 autres joueurs que je soupçonne d’obtenir plus de 5%, et certains d’entre eux même près de 10% détenus cette semaine, y compris:

Matt Kuchar Si Woo Kim Sebastian Munoz Christiaan Bezuidenhout Ryan Palmer Carlos Ortiz Matt Wallace Lanto Griffin Matt Jones Zach Johnson Ian Poulter

Si vous cherchez à choisir quelques golfeurs susceptibles d’être détenus à moins de 5% cette semaine, voici quelques golfeurs que je jouerai cette semaine:

Pour voir comment je construis mes alignements de DraftKings et FanDuel Fantasy Golf, assurez-vous de consulter mon article Winning Element! Bonne chance cette semaine aux Masters!

Suivez-nous sur tous nos canaux sociaux! Découvrez notre Twitter, Facebook, Instagram et Youtube pour plus de contenu Awesemo.

Vous cherchez d’autres choix Fantasy Golf pour The Masters? Nous avons beaucoup d’articles, de données, de fiches de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo PGA. Cliquez simplement ICI.