Contrat attribué pour le terminal de navigation intérieure Haldia ; Jetée bientôt opérationnelle : ministre de la Marine

Terminal de navigation intérieure de Haldia : aujourd’hui, le ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables, Sarbananda Sonowal, a annoncé l’attribution du contrat pour le terminal de navigation intérieure de Haldia. Le ministre a déclaré que, bientôt, la jetée sera fonctionnelle pour envoyer des marchandises exim et intérieures au terminal de Pandu, situé à Guwahati, dans l’Assam, reliant la région du nord-est à Kolkata via la voie navigable nationale 2. Selon un communiqué publié par le ministère des Ports, la navigation et des voies navigables, cela fournira une alternative à la route du cou de poulet pour un mouvement de fret facile et rentable vers et depuis la région nord-est du pays vers d’autres États de l’Inde ainsi que d’autres pays étrangers.

Selon le communiqué publié par le ministère du Transport maritime, lors de la réunion, Sonowal a interagi avec de nombreux acteurs de l’industrie portuaire et maritime de Kolkata et du port de Haldia. La réunion a réuni diverses grandes entreprises pétrolières du secteur public (PSU), des entreprises sidérurgiques telles que SAIL et Tata Steel, des opérateurs de terminaux, des opérateurs de barges, des compagnies maritimes, des agents de dédouanement ainsi que des utilisateurs des terres du port de Syama prasad Mookerjee. Tous ont été invités par le ministre de l’Union à être partenaire de cette opportunité unique d’utiliser la combinaison de routes maritimes et fluviales (voie navigable nationale 1 et voie navigable nationale 2) via le port de Kolkata.

Le ministre de la navigation de l’Union a également informé que le contrat d’assurance de la profondeur avait été attribué afin de maintenir les voies navigables nationales 1 et 2, et que les opérateurs de barges commenceraient bientôt à utiliser ces voies navigables car les profondeurs sont assurées. En outre, le ministre de l’Union a en outre mentionné qu’il y avait une réflexion pour offrir une garantie aux banques pour fournir des fonds doux et faciles aux péniches afin que ce secteur puisse décoller. Les parties prenantes, selon le communiqué, ont assuré qu’elles se présenteront pour profiter de cette opportunité pour faire de cette mission un succès. Plus de 40 acteurs majeurs ont participé à la conférence des parties prenantes, a-t-il ajouté.

