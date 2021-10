Contrat de Mohamed Salah: les exigences salariales du Liverpool Star sont définies

Liverpool cherchera bientôt à prolonger le contrat de Mohamed Salah. L’Egyptien voudrait signer à nouveau à des conditions d’une valeur d’environ 400 000 £ par semaine, selon Chris Bascombe du Telegraph.

Contrat de Mohamed Salah : la star de Liverpool exige un salaire énorme

Le roi égyptien de Liverpool

L’évocation d’un nouveau contrat intervient au beau milieu d’une des meilleures formes de carrière de Mohamed Salah. L’ailier a commencé la saison 2021/22 de manière fulgurante, marquant dix buts et aidant quatre dans les dix matchs qu’il a disputés dans toutes les compétitions.

En effet, dans des citations de BT Sport, citées par BBC Sport, le manager Jurgen Klopp a salué son numéro 11 comme « le meilleur joueur du monde » à la suite d’un autre homme du match montrant que Liverpool a battu Watford en Premier League la dernière fois.

« Il est au top. Nous le voyons tous. Qui est meilleur que lui ? a déclaré le patron des Reds après le coup de sifflet à temps plein.

« Nous n’avons pas à parler de ce que (Lionel) Messi et (Cristiano) Ronaldo ont fait pour le football mondial et leur domination. Mais en ce moment, il est le meilleur.

« Je le vois tous les jours. Il y a des gens comme (Robert) Lewandowski et Ronaldo et Messi et (Kylian) Mbappe, mais en ce moment, il est certainement en tête de liste.

Ces commentaires sont intervenus après la glorieuse passe décisive de Salah pour le premier match de Sadio Mane et sa propre frappe époustouflante pour porter le score à 4-0 lors de la défaite 5-0 à Vicarage Road. Ce but porte déjà son total de ligue à sept ce trimestre, ayant marqué dans tous les huit matches de Liverpool sauf un jusqu’à présent, et dans chacun des six précédents.

Nouveau contrat pour Salah

Après les prolongations de contrat pour Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold et Jordan Henderson cet été, il semble que Liverpool soit déterminé à attacher son homme vedette un peu plus longtemps.

Il y a eu des spéculations sur l’avenir de Salah. Les déménagements à Barcelone et au Paris Saint-Germain ont été évoqués au cours de la dernière année et le Real Madrid est toujours lié. Malgré cela, le scénario probable semblerait rester sur place dans le Nord-Ouest.

Selon le rapport du Telegraph, cependant, les Reds devraient apparemment débourser 400 000 £ par semaine pour Salah. Si l’Egyptien réussissait, une nouvelle prolongation de contrat le verrait devenir le meilleur gagnant de la Premier League, dépassant de peu Cristiano Ronaldo de Manchester United et Kevin De Bruyne de Manchester City.

