Contrat du Grand Prix d’Abou Dhabi renouvelé par la Formule 1 jusqu’en 2030

Abu Dhabi, qui marque le point culminant d’une saison 2021 palpitante, doit rester sur le calendrier de la F1 jusqu’en 2030 après le renouvellement de son contrat.

Le circuit de Yas Marina aura les yeux du monde sur lui alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen s’affronteront une dernière fois cette année pour déterminer lequel d’entre eux sortira champion du monde.

Inscrit pour la première fois au programme de la Formule 1 en 2009, Abu Dhabi est devenu le lieu habituel où le rideau tombe sur une campagne, conservant ce statut même pendant les deux saisons touchées par la pandémie mondiale.

Le nouvel accord, qui couvre neuf années supplémentaires, coïncide avec les changements de piste qui ont été effectués à Yas Marina pour la course de cette saison, conçus pour permettre aux voitures de suivre de plus près et de produire un grand prix plus divertissant.

Stefano Domenicali, PDG et président de la Formule 1, a déclaré : « Nous sommes ravis de confirmer que nous courrons à Abu Dhabi jusqu’en 2030 dans le cadre de ce nouvel accord. Nous attendons avec impatience la finale de la saison ce week-end, où l’histoire de la Formule 1 sera écrite.

« Le promoteur, Abu Dhabi Motorsports Management, crée toujours un spectacle incroyable pour la course finale de chaque saison de F1 et, combiné aux changements apportés pour améliorer les courses sur le circuit de Yas Marina, nous sommes ravis des nombreuses années de course à Abu Dhabi qui est devant nous.

RUPTURE : la F1 courra à Abu Dhabi jusqu’en 2030 au moins #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/uZXLVvrO3s – Formule 1 (@F1) 9 décembre 2021

Saif Al Noaimi, PDG d’Abu Dhabi Motorsports Management, a ajouté : « Le Grand Prix d’Abou Dhabi et le circuit de Yas Marina continuent de faire découvrir Abou Dhabi et les Émirats arabes unis des centaines de millions de spectateurs et de téléspectateurs.

« La signature d’un nouvel accord pluriannuel avec Formula One Group représente non seulement la force de notre relation, mais réaffirme notre engagement à offrir une expérience de week-end de course inégalée et de classe mondiale à tous les visiteurs. »

Les projecteurs seront certainement braqués sur Abu Dhabi ce week-end lorsque Hamilton devra marquer plus de points que Verstappen s’il veut décrocher un huitième titre de pilote, un record.

Le duo entre au niveau de la course aux points, 369,5 chacun, bien que le Néerlandais soit en avance sur le compte à rebours grâce à son plus grand nombre de victoires en course.

Deux des confrontations pour le titre les plus mémorables des deux dernières décennies ont eu lieu à Yas Marina.

En 2010, Sebastian Vettel a refusé Fernando Alonso et Mark Webber lors de la dernière journée, tandis que six ans plus tard, Nico Rosberg a survécu à 55 tours tendus pour terminer juste derrière son coéquipier Hamilton sur la piste et le propulser au championnat.

