contrat Ethereum a 33,5 milliards de dollars en ETH | Invezz

Le prix d’Ethereum a considérablement augmenté au cours des 12 derniers mois, lui permettant notamment d’atteindre de nouveaux sommets historiques à plusieurs reprises. Cela a conduit au plus gros contrat ETH contenant environ 33,5 milliards de dollars d’Ethereum (ETH / USD), soit environ 8 642 000 pièces. Cependant, le problème est que cet argent est obligé de rester inactif car il ne peut être dépensé ou envoyé à aucune adresse.

RUPTURE: 8 641 954 ETH (32 milliards de dollars) piégés dans le plus gros contrat Ethereum et incapable d’être envoyé ou dépensé. Nécessitera un hard fork qui n’a pas encore été écrit ou spécifié. Le calendrier et les conditions du hard fork sont encore inconnus.https : //t.co/xcXPwbS93v – Tomer Strolight | Pas intéressé par vos métiers. (@TomerStrolight) 14 décembre 2021

La situation concernant le contrat a été remarquée pour la première fois par un utilisateur de Twitter @TomerStrolight, qui a noté que près de 33 millions de dollars sont piégés dans le contrat de la chaîne Beacon. Le contrat, comme beaucoup s’en souviennent probablement, a été lancé il y a un peu plus d’un an, en novembre 2020. Malheureusement, cependant, les fonds stockés ne peuvent être dépensés que si une fourchette est faite.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Cependant, la vraie torsion vient du fait que les termes du hard fork n’ont jamais été complètement décidés. Cela ne peut se produire qu’une fois la chaîne Beacon fusionnée avec le projet Mainnet. Malgré cela, les gens ont continué à envoyer leur ETH au contrat, même en étant pleinement conscients de ce fait.

Comment le contrat a-t-il rapporté autant de richesses ?

La chaîne Beacon a réussi à collecter autant d’argent qu’elle l’a fait car c’était la première étape de la transition d’Ethereum de PoW à PoS. Vous deviez miser au moins 32 ETH pour être un validateur sur Ethereum 2.0, donc 33,5 milliards de dollars d’ETH s’accumulaient assez rapidement, indiquant qu’il y a une forte demande. Plus que cela, cela a montré que les gens font confiance à Ethereum et croient au prochain ETH 2.0.

Bien que cela ait pris plus d’un an, les développeurs du projet ont finalement demandé aux membres de la communauté de tester la fusion Ethereum 2.0 basée sur PoS, et la phase de test a été divisée en trois phases. Une phase est réservée aux utilisations non techniques, la suivante à ceux qui ont une expérience limitée et la dernière aux experts hautement techniques.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent