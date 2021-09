Contrat Paulo Dybala : la Juventus confiante dans son renouveau

Son contrat devant expirer cet été, le renouvellement du contrat de Paulo Dybala est une priorité pour la Juventus. Federico Cherubini, cependant, est optimiste que Dybala signera une prolongation, selon Fabrizio Romano.

Cherubini ajoute qu’il y a une nouvelle tendance pour les joueurs à partir avec un transfert gratuit, comme Gianluigi Donnarumma et Hakan Calhanoglu quittant tous deux l’AC Milan gratuitement cet été. Cela étant dit, Cherubini dit que toutes les parties veulent parvenir à un accord pour l’acteur clé.

L’importance de Dybala dans l’équipe

Autrefois considérée comme l’une des meilleures stars émergentes du football, l’ascension de Dybala s’est refroidie pendant quelques saisons. Cela, bien sûr, était dû à l’arrivée de Cristiano Ronaldo. La star portugaise devient immédiatement le point focal de toute attaque sur laquelle il est, alors Dybala a quelque peu perdu sa mise en tant que meilleure option offensive. Ronaldo est parti maintenant. Le temps de briller pour Dybala est de retour.

Il a déjà un but et une passe décisive à son actif cette saison. Cela le place sur une bien meilleure piste que ses quatre buts et trois passes décisives en Serie A la saison dernière, mais il est important de ne pas oublier les chiffres que Dybala a accumulés dans le passé. En 2015/16, il a marqué 19 buts et fourni sept passes décisives en Serie A. En 2017/18, il a marqué 22 fois et fourni cinq passes décisives. Enfin, lors de la saison 2019/20 criblée de COVID-19, Dybala a marqué 11 fois et fourni 11 passes décisives avec Ronaldo dans l’équipe.

Dybala a 27 ans. Il est au milieu de ses premières années. Maintenant, l’Argentin est redevenu la principale star offensive de la Juventus. Ses coéquipiers à l’avance incluent Federico Chiesa, Moise Kean, Alvaro Morata et Federico Bernardeschi.

Bien que ce ne soit pas l’attaque la plus puissante, Chiesa et Kean sont deux jeunes talents spéciaux. Dybala est le leader de facto du groupe, et il peut reprendre là où il a laissé Iff avec des buts et des passes décisives en Serie A et en Ligue des champions.

