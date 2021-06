Contrats autoroutiers : des normes d’entrée plus faciles portent leurs fruits

in

Les dépassements de temps et de coûts pourraient être dus à diverses raisons, notamment une forte augmentation des prix des produits de base, un changement de champ d’application, des retards dans l’acquisition et les approbations des terres ; et les événements de force majeure, entre autres, a déclaré l’Icra.

Les assouplissements des critères d’éligibilité introduits plus tôt par le gouvernement pour la construction d’autoroutes par le biais d’itinéraires d’ingénierie et de construction (EPC) et de modèles de rente hybride (HAM) ont commencé à porter leurs fruits. En plus de renforcer la concurrence entre les soumissionnaires pour saisir les projets, cela a permis au gouvernement de réduire ses dépenses pour la construction de tronçons, a constaté l’agence de notation Icra.

Plus tôt cette année, le ministère des transports routiers et des autoroutes a révisé les accords de concession types pour EPC et HAM, ouvrant la voie à ceux qui construisent des stades, des hôpitaux et des hôtels pour entrer également dans le secteur des autoroutes. Le gouvernement a également assoupli leurs critères financiers ou d’éligibilité.

« Le mode EPC continue de rester extrêmement compétitif avec de nombreux soumissionnaires proposant une remise allant jusqu’à 30-35% par rapport au prix de base de NHAI. Le BOT (HAM) a également connu une concurrence accrue, ce qui a entraîné une réduction de la prime moyenne par rapport au coût de NHAI à environ 15 % contre 25 à 30 % auparavant et même une offre O&M négative dans certains cas. Le nombre de soumissionnaires a dépassé les 40 participants (dont 30 qualifiés) pour certains des projets EPC et 10 à 15 participants (environ 5 à 10 plus tôt) pour les projets HAM », a déclaré Rajeshwar Burla de l’Icra.

L’Icra, cependant, a déclaré que les offres réduites sur le prix de base de NHAI, ainsi que la hausse des prix des matières premières, pourraient avoir un impact négatif important sur la rentabilité des sociétés contractantes. “La discipline des appels d’offres reste donc une clé pour les entrepreneurs routiers pour maintenir une rentabilité adéquate et éviter l’accumulation de stress sur le cycle du fonds de roulement”, a-t-il ajouté.

L’appel d’offres agressif pour les projets peut également conduire à des projets retardés, bloqués ou contestés, car une rentabilité moindre des projets limiterait la capacité du contractant à absorber les dépassements de temps et de coûts dans le projet.

