Contrats de consommation de pétrole 9,1% en FY21

La consommation de diesel, qui représente environ 40% des ventes globales de produits, a chuté de 11,9% à 72,7 MT en FY21, tandis que la demande d’essence a chuté de 6,7% à 27,9 MT.

La consommation intérieure de produits pétroliers au cours de l’exercice 21 a chuté de 9,1% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à 194,7 millions de tonnes (MT), principalement en raison de la faiblesse des ventes de carburant de transport au cours de l’exercice dans un contexte de blocage à l’échelle du pays pour contenir l’éclosion de le coronavirus.

Les ventes de pétrole ont chuté pour la première fois depuis l’exercice 99, pour lequel des données sont disponibles auprès de la cellule de planification et d’analyse pétrolière (PPAC) du gouvernement. La consommation de diesel, qui représente environ 40% des ventes globales de produits, a chuté de 11,9% à 72,7 MT en FY21, tandis que la demande d’essence a chuté de 6,7% à 27,9 MT.

Les ventes de carburéacteur pour l’aviation (ATF) ont chuté de 53,2% à 3,7 MT au cours de l’exercice, les restrictions de voyage mondiales induites par le coronavirus étant restées en place entre un certain nombre de pays. Conformément à l’objectif du gouvernement d’augmenter la part du gaz dans l’économie, l’utilisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) a augmenté de 4,9% en glissement annuel à 27,6 MT en FY21. La consommation de bitume, qui est principalement utilisé dans la construction routière, a augmenté de 5,9% en glissement annuel à 7,1 MT.

La consommation globale de produits a enregistré une forte hausse de 18,2% en glissement annuel en mars, avec une consommation de diesel en hausse de 27,6% à 7,2 MT. Les chiffres de mars sont comparables au mois correspondant de l’exercice 20, lorsque le verrouillage national est entré en vigueur pour la première fois.

La consommation intérieure de produits pétroliers en FY20 n’avait progressé que de 0,4% en glissement annuel pour s’établir à 214,1 MT.

