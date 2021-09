Contrats d’un an pas de pression supplémentaire pour Sergio Perez

Sergio Perez insiste sur le fait que cela ne fait aucune différence pour lui que son emploi chez Red Bull ait consisté jusqu’à présent en deux contrats d’un an.

Après sept ans avec l’équipe Force India/Racing Point, le Mexicain a eu une autre chance avec un constructeur de premier plan lorsqu’il a été amené à remplacer Alex Albon pour 2021.

Perez a mieux réussi cette opportunité qu’il ne l’a fait avec McLaren en 2013, lorsqu’il a été abandonné après une saison, car il a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan et a fait suffisamment d’efforts pour que son contrat soit prolongé pour une deuxième campagne.

Un peu comme le cas de Valtteri Bottas chez Mercedes depuis son arrivée là-bas en 2017, Perez doit faire ses preuves chaque année pour montrer qu’il est digne d’être maintenu pour la saison suivante.

Mais il a nié que cela génère plus de stress que d’avoir un accord pluriannuel qui, en théorie du moins, devrait offrir une plus grande sécurité d’emploi.

“En fait, cela n’a pas beaucoup d’importance pour moi”, a déclaré le pilote de 31 ans lors d’une interview avec la version néerlandaise de Motorsport.com.

« Même si vous avez un contrat pluriannuel en poche, en tant que chauffeur, vous devez toujours livrer tous les week-ends et êtes toujours sous pression pour le montrer.

«Ce n’est même pas quelque chose auquel je pense, pour être honnête. Cela ne devrait pas. Si vous retournez la situation et pensez « oh, j’ai un contrat de plusieurs années donc je peux être assez détendu », ce serait faux. Avec cet état d’esprit, je n’aurais probablement pas été ici du tout.

Bien que la deuxième année de Perez avec les challengers du Championnat du monde n’ait été confirmée que juste avant le Grand Prix de Belgique, il a révélé qu’il s’agissait d’une formalité plusieurs semaines auparavant.

“Pour être juste, Christian Horner et Helmut Marko m’ont parlé quelques courses avant cela et m’ont dit de ne regarder nulle part ailleurs”, a ajouté Perez, qui est cinquième au classement des pilotes cette année avec 118 – son coéquipier, Max Verstappen , mène avec 226,5.

« Ils sont contents de moi et veulent continuer. C’est la même chose pour moi, donc la situation était assez claire.

« Nous avons également construit une grande confiance mutuelle en ce court laps de temps. Quand ils me disent quelque chose, je crois pleinement Christian et Helmut et je peux compter sur eux. À cet égard, je ne me suis pas inquiété pour l’année prochaine.