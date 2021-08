Contre-attaque en Afghanistan : la Résistance reprend des zones clés aux talibans « Les combats font rage » | Monde | Nouvelles

in

Les districts de Banu, Pol-e-Hesar et De Salah ont tous été saisis au cours de combats acharnés, avec environ 60 combattants talibans tués ou blessés. Les talibans ont bouleversé l’Occident avec leur avance rapide comme l’éclair à travers le pays avant la date limite du 31 août pour le retrait de toutes les troupes américaines.

La semaine dernière, des scènes chaotiques ont eu lieu à l’aéroport de Kaboul alors que des milliers d’Afghans tentaient de monter à bord d’avions après l’arrivée des talibans dans la capitale du pays, le président américain Joe Biden faisant l’objet de critiques acerbes sur sa gestion de la situation.

Néanmoins, des photographies et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux hier ont montré que les combattants locaux commencent maintenant à riposter durement.

Un compte Twitter nommé d’après la province du Panjshir – un centre pour les forces anti-talibans – a partagé les événements à Baghlan en persan et en anglais.

Un message à 13h40 GMT a déclaré: “Le district de Pul-e-Hesar a été repris aux #talibans et les combats font rage dans les districts de Deh-e-Salah et Banu.

« Des sources locales disent que les talibans ont été attaqués depuis plusieurs régions et ont subi de lourdes pertes. »

Les districts de Banu et Deh-e-Salah ont également été repris, dont un par la chaîne d’information indienne Republic World.

Cependant, il y avait aussi une incertitude quant aux zones qui avaient été reconquises et si les combats étaient terminés.

Certains rapports suggéraient que Banu et Deh-e-Salah n’avaient pas encore été capturés.

De plus, d’autres rapports suggéraient que des combattants de la résistance avançaient sur le district d’Andarab de Baghlan – et encore plus suggérant qu’il avait également prétendu avoir été repris aux talibans.

Les forces talibanes ont capturé Pul-e-Khumri, la capitale de la province de Baghlan, le 10 août.

Par ailleurs, les États-Unis ont conseillé aujourd’hui aux Américains en Afghanistan d’éviter de se rendre à l’aéroport de Kaboul samedi alors que des milliers de personnes se sont rassemblées pour tenter de fuir le pays près d’une semaine après que les militants islamistes ont pris le contrôle.

L’avis est intervenu après que le cofondateur des talibans, le mollah Baradar, est arrivé à Kaboul pour des entretiens avec d’autres dirigeants afin de forger un nouveau gouvernement afghan après l’avancée éclair des talibans à travers le pays.

Des images ont circulé sur les réseaux sociaux cette semaine d’Afghans se précipitant vers un avion de transport américain C-17 et s’accrochant à ses côtés.

Une vidéo distincte montrait ce qui semblait être deux personnes tombant d’un avion militaire alors qu’il sortait de Kaboul.

Depuis lors, les foules se sont multipliées à l’aéroport où les talibans armés ont exhorté ceux qui n’avaient pas de documents de voyage à rentrer chez eux.

Au moins 12 personnes ont été tuées dans et autour de l’aérodrome à piste unique depuis dimanche, ont déclaré des responsables de l’OTAN et des talibans.

Un porte-parole consultatif de l’ambassade américaine a déclaré. « En raison des menaces potentielles pour la sécurité à l’extérieur des portes de l’aéroport de Kaboul, nous conseillons aux citoyens américains d’éviter de se rendre à l’aéroport et d’éviter les portes de l’aéroport pour le moment, à moins que vous ne receviez des instructions individuelles d’un représentant du gouvernement américain pour le faire. »