“Contre Barcelone, Levante ira pour tout”

28/05/2021 à 19:28 CEST

Le gardien de but de Levante Femmes María Valenzuela Il a assuré ce vendredi qu’en finale de la Copa de la Reina dimanche contre Barcelone son équipe ira “pour tous”.

« Ce sera un match exigeant et très compétitif des deux côtés. Nous allons tout accepter car nous sommes très excités de gagner et ramener la coupe à la maison & rdquor;, a-t-il déclaré dans un communiqué aux médias officiels de Levante.

“Nous attendons tout et nous allons sortir avec enthousiasme et profiter & rdquor;, a fait remarquer le gardien de Levante, qui a avoué que la victoire contre l’Atlético de Madrid en demi-finale a été « un très beau moment & rdquor; qui a récompensé le travail effectué ces derniers mois.

“Cela signifiait reconnaître tout ce qu’il a fallu pour arriver ici, après les difficultés que nous avons eues. En fin de compte, vous pouvez faire ressortir tout ce que vous avez à l’intérieur, toute la colère et le courage de le montrer & rdquor;

Maria a admis que il ne s’attendait pas à pouvoir se battre pour des titres lorsqu’il a signé pour Levante, même s’il estime que “à cause d’un travail et d’un suivi constants, tout vient” et que cette année “a été très complète”.