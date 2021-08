« Contre la France il faut être très fort mentalement »

08/03/2021 à 08:58 CEST

L’entraîneur de l’équipe espagnole de basket-ball, Lucas Mondelo, a estimé que face à la France, sa rivale ce mercredi (14h00) en quarts de finale des JO de Tokyo, ils devront être “très fort mentalement “pour tenir un rival” très physique” mais qui peut être surmonté par la tension.

L’Espagne a battu la France, vice-championne du monde, lors des deux dernières rencontres qu’elle a rencontrées en match officiel, à la fois en finale européenne (86-66 en 2019 et 71-55 en 2017), et les galas sont également tombés lors de la finale de cette année contre la Serbie.

“Les finales semblent avoir du mal à se bloquer un peu avant un rendez-vous aussi important et définitif, sans revenir en arrière, c’est ce qui leur est arrivé jusqu’à présent », a estimé Mondelo, qui a rappelé que malgré le fait que la France a perdu son premier match contre le Japon, le Nigeria « a été retiré du terrain » et les États-Unis “ont duré 35 minutes”.

Des doutes mentaux

“La question est de savoir comment ils vont être mentalement dans une fête de tension maximale. D’emblée ils vont bien tourner, car je ne les ai pas aussi bien vus depuis des années, le truc c’est que ces fantômes sont là, pour ça il va falloir être très dur, endurer, ils ne prennent pas confiance et leur donnent un coup à la fin, alors oui. les fantômes peuvent venir, nous devons être très forts mentalement et porter le match à cinq par cinq”, a-t-il ajouté.

Mondelo a souligné l’aspect physique comme le principal danger pour l’équipe de France. “Leurs pivots et leurs ‘3’ sont très gros et maintenant ils ont apporté des joueurs qui leur manquaient, avec de la créativité, comme Chautereux et Johannes, qui leur donnent des tirs extérieurs, d’une part ça leur donne plus de puissance de feu qu’avant, mais d’autre part ça peut les amener à se consacrer à jouer beaucoup de tirs extérieurs ce qui serait bien pour nous », a-t-il analysé.

Pour l’entraîneur de Barcelone les matchs amicaux qui ont joué contre la France, dont l’Espagne a remporté le premier à Malaga (72-61) et perdu le second à Paris-Bercy (80-75), ils ne servent pas de précédent.

Sans l’équipement complet

“On n’a pas joué avec toute l’équipe en matchs amicaux, il manquait de monde, Silvia (Domínguez), Laura Gil et Astou Ndour en WNBA. Ils ont beaucoup tourné et maintenant l’une des clés qu’ils sont jouer mieux maintenant c’est qu’ils tournent peu, ils jouent avec de moins en moins de minutes”,

Pour sa part, le meneur Silvia Domínguez a déclaré que l’équipe est de bonne humeur. “Nous sommes en quarts de finale des Jeux Olympiques, vous ne pouvez pas demander plus. Nous avons fait le travail que nous voulions faire jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

Le directeur du jeu a prévenu que la France “est passée du moins au plus” et est “très physique”. “Mais c’est le jeu et nous allons essayer d’obtenir la meilleure version pour les battre”, a-t-il déclaré.