« Contre la Lituanie, nous gagnerons »

07/06/2021 à 22:07 CEST

L’équipe espagnole jouera avec l’équipe U21 ce mardi en amical contre la Lituanie compte tenu du positif au coronavirus de Sergio Busquets qui a le “rouge” en suspens à quelques jours du début de l’Eurocup.

Avant le match contre les Lituaniens, l’entraîneur des U21, Luis de la Fuente, a assisté aux médias lors d’une conférence de presse pour faire le point sur l’actualité et donner des nouvelles sur le sujet.

“Nous connaissons le moment que nous vivons et nous devons être préparés à des choses comme ça. Je suis préoccupé par la situation en général, mais je suis calme. Les protocoles fonctionnent bien. Je le prends calmement, calmement, mais impatient de jouer le match de demain, ” De la Fuente a commencé par dire. ” Ce sont des situations qu’on ne contrôle pas, c’est une incertitude. Pour vaincre cette pandémie, vous devez être plus fort qu’elle et en ce moment, vous devez faire preuve d’intégrité“.

Quant à savoir s’il a pu parler avec l’entraîneur senior et la façon dont il aborde le jeu, l’entraîneur des moins de 21 ans a déclaré que lui et le groupe avaient l’air enthousiastes et motivés.

“La conversation avec Luis Enrique a porté sur les aspects tactiques du match de demain. J’ai exprimé mon soutien car nous connaissons déjà cette situation”, a-t-il ajouté. “Que personne ne doute que demain nous gagnerons. Les joueurs et l’équipe d’entraîneurs sont concentrés sur la victoire et avec l’illusion de pouvoir débuter avec l’absolu. L’illusion déplace des montagnes et nous saurons surmonter n’importe quel échec”.

La comparution du technicien a été retardée puisque la RFEF attendait l’arrivée des résultats des tests PCR à l’expédition des moins de 21 ans et sélection absolue réalisée ce lundi matin. Enfin, la sélection a été testée négative à l’unanimité. “Heureusement, nous sommes tous négatifs”, a déclaré De la Fuente, qui se sent toujours “l’entraîneur des U21. Demain ne va rien changer”.

“Pour moi, c’est une fierté de représenter l’Espagne et j’occuperai le poste qui est dans cette fédération”, a-t-il poursuivi.

En raison du positif de Busquets, les joueurs « rouges » se sont entraînés cet après-midi de manière décalée et avec des exercices individualisés pour éviter les contacts entre eux.

En revanche, comme le rapporte la Fédération portugaise de football (FPF), tous les membres de l’équipe nationale portugaise, une équipe contre laquelle l’Espagne a joué avec Busquets sur le terrain vendredi dernier, ont été testés négatifs au coronavirus.

Malgré tout, le ministère de la Santé du gouvernement espagnol a déjà approuvé la réalisation d’un plan de vaccination pour tous les membres du groupe pour qu’ils puissent jouer l’Eurocup.