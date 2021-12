Contre la propagation pour les bols, y compris le CFP

Bienvenue dans Before The Snap, la série de football universitaire de For The Win, où nous décomposerons les intrigues tendances du sport, examinerons les plus gros affrontements de chaque semaine et suivrons les courses des éliminatoires du football universitaire et du trophée Heisman.

Alors que la saison de bowl du football universitaire a commencé il y a près de deux semaines, les six bowls du Nouvel An ne démarrent que plus tard cette semaine, en commençant par le Peach Bowl avant de passer aux matchs des éliminatoires du football universitaire et aux matchs du Nouvel An.

Donc, pour notre dernier épisode Before The Snap de 2021, nous faisons des choix contre l’écart pour les six matchs du Nouvel An, sur la base des informations de paris fournies par Tipico Sportsbook en date du mardi 28 décembre.

Bol aux pêches Chick-fil-A

N°10 Michigan State contre N°12 Pitt

Jeudi 30 décembre, 19 h HE (ESPN)

Propagé: État du Michigan -2,5

O/U : 55,5

Notre sélection : Michigan State par un placement dans un match à faible score que les fans adoreront détester.

PlayStation Fiesta Bowl

No. 5 Notre Dame contre No. 9 Oklahoma State

Samedi 1er janvier, 13 h HE (ESPN)

Propagé: ND -2,5

O/U : 45,5

Notre sélection : Oklahoma State perd 2,5 points contre les Fighting Irish.

Jeu de Rose Bowl

No. 6 Ohio State contre No. 11 Utah

Samedi 1er janvier, 17 h HE (ESPN)

Propagé: OSU -4.5

O/U : 64,5

Le choix de Michelle : État de l’Ohio par 3.

Le choix de Caroline : Utah comme outsider de 4,5 points contre Ohio State.

Sucrier Allstate

No. 7 Baylor contre No. 8 Ole Miss

Samedi 1er janvier, 20 h 45 HE (ESPN)

Propagé: Ole Miss -1.5

O/U : 55,5

Le choix de Michelle : Baylor en tant qu’outsider à 1,5 point pour aucune autre raison que mon impression.

Le choix de Caroline : Ole Miss dans un jeu qui sera certainement sauvage (mais aussi les uniformes).

ÉLIMINATION DU FOOTBALL COLLÉGIAL : Bol en coton Goodyear

N°4 Cincinnati contre N°1 Alabama

Vendredi 31 décembre à 15 h 30 HE (ESPN)

Propagé: Alabama -13,5

Au-dessus/au-dessous : 57,5

Notre sélection : L’Alabama se dirige vers une victoire en tant que favori de près de deux touchés (ce qui n’invalidera pas la valeur de Cincinnati pour ce match).

ÉLIMINATION DU FOOTBALL UNIVERSITAIRE : Capital One Orange Bowl

3e Géorgie contre 2e Michigan

Vendredi 31 décembre à 19 h 30 HE (ESPN)

Propagé: Géorgie -7.5

Au-dessus/au-dessous : 44,5

Notre sélection : Le Michigan et sa défense étouffent les Bulldogs.