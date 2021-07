“Contre la Slovénie, il n’y aura pas d’amis”

29/07/2021 à 17h20 CEST

Ce jeudi L’Espagne a réussi à se qualifier pour les quarts de finale après avoir ajouté leur deuxième victoire aux Jeux Olympiques de Tokyo contre les Argentins, avec un résultat de 81 à 71. Ce dimanche, l’équipe de Scariolo jouera le première place du groupe contre la Slovénie.

Après avoir terminé le match contre l’Argentine Sergio Llull parlé au micro du COPE pour analyser la victoire et le prochain match contre la Slovénie. Le joueur espagnol s’est dit très satisfait du résultat et du match, mais n’a pas négligé la nécessité d’améliorer certains d’entre eux pour le prochain match. “Oui content, je pense que l’équipe a joué un match très sérieux, c’est clair qu’il y a des détails et des petites choses à améliorer mais content. C’était l’objectif d’être deux, deux. Et maintenant penser à la Slovénie“, a-t-il exposé.

Le joueur a assuré que l’équipe est concentré sur la victoire, puisqu’il sait que dans ce tournoi il a très peu de marge d’erreur : “Eh bien, je pense que oui, non ? Que le groupe a assez d’expérience pour savoir que c’était un tournoi différent, c’est plus court que d’habitude étant seulement trois groupes, non? Et le système c’est un peu nouveau, mais bon, l’équipe a répondu présent lors de ces deux premiers matchs et nous savons que nous n’avons encore rien fait, n’est-ce pas ? Il reste un dernier match pour tenter de finir premier du groupe, ce qui est l’objectif. »

Quant à son dernier rival, Sergio est sûr que l’Argentine se qualifiera pour les quarts de finale, malgré sa défaite contre eux ce jeudi : “Eh bien, je ne sais pas, je pense L’Argentine toujours quand les choses sont pires, ils enlèvent ce cœur, cette griffe qu’ils ont, ne pas? Et je suis sûr qu’ils feront un bon match le lendemain et ils seront qualifiés pour les trimestresN’est-ce pas ? “” Je pense que nous avons été nous-mêmes, comme je vous l’ai déjà dit, il y a des détails et des choses à améliorer, non ? Des choses à peaufiner mais je pense qu’on est dans une bonne dynamique et sur une bonne ligne“, a-t-il analysé le match contre les Argentins.

Llull a déclaré que pour son avis, Ils ont non seulement des problèmes de défense et de défaite, mais aussi de rebond. “Oui, oui et rebond j’ajouterais aussi, non ? Je pense que ce sont donc trois clés de base dans n’importe quel match de basket, mais plus encore aux JO, non ? Si l’équipe défend comme ça, on contrôle le rebond et en attaque on prend bien soin du ballon car on va être difficile à arrêter.”

Pour finir, ils lui ont posé des questions sur Luka doncic, et l’Espagnol n’a eu que des éloges à son égard : “Eh bien la vérité c’est que c’est un luxe, non ? Le voir jouer, personnellement bien J’aime beaucoup regarder leurs matchs, Il contrôle le basket d’une manière rarement vue, n’est-ce pas ? Et plus à son âge, mais bon le lendemain c’est 40 minutes et il n’y a pas d’amis“.