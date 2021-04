“Contre le Barça, nous ne pouvons jamais être favoris en Euroligue, même pas maintenant”

26/04/2021

Pensez-vous qu’ils ont laissé rentrer chez eux avec un 0-2?

Les deux matchs ont été très disputés, et ils ont été décidés par de petites choses dans les deux finales. Dans le deuxième match, nous avions le ballon pour décider du match et nous ne pouvions pas le marquer.

Avez-vous quitté le terrain agacé par quelque chose en particulier à la fin du deuxième match?

Eh bien, Pangos n’est pas à se plaindre, il y a eu des protestations, mais quand le jeu est terminé, il n’y a plus rien à dire. Le Barça a gagné et je les ai félicités et maintenant nous nous concentrons sur le match de mercredi.

Je suppose que l’arrêt de Calathes et Mirotic faisait partie de leur stratégie pour que & mldr;

Non. Au Barça, il faut essayer de les arrêter tous, car Kuric, Abrines et Higgins sont tout aussi dangereux. Ce sont tous des acteurs également décisifs

Ne me direz-vous pas qu’ils ont une influence importante?

Le Barça a tellement de qualité, de stature physique, de force et de talent, qu’il rend tous les joueurs tout aussi importants, certains que d’autres.

Pangos, clé des projets de Zenit

Pangos a été l’homme clé des deux premiers matchs. Comment en avez-vous tiré le meilleur parti?

C’est un joueur que depuis le début on a misé sur lui. C’est mon extension sur la piste. Nous avons un excellent réglage, et il a évolué en tant que joueur. Il est notre leader sur la piste et je ne doute pas qu’il soit dans le top 15 de l’Euroligue.

Vous savez alors qui tentera d’arrêter le Barça & mldr ;.

Ils l’ont déjà essayé aux Palaos, tous avec des hommes de grande taille, car Calathes, Hanga et plus tard Claver sont tous les trois grands joueurs même si ce n’est pas apprécié de cette façon.

La stratégie de Zenit variera-t-elle beaucoup?

Il y a des choses qui ne sont pas vues aux yeux de quelqu’un qui n’est pas super compris. En fait, les deux équipes ont déjà changé les choses tactiquement. C’est une série d’une grande richesse tactique, et nous allons essayer de continuer là-bas et d’attendre nos opportunités, même si nous sommes une équipe physiquement plus petite.

Pouvez-vous compter sur Gudaitis?

Non, comme Ponitka, Gudaitis est sorti.

Sans eux, votre équipe a bien répondu, pas la même chose?

Oui, même si dans le deuxième match, nous n’avons pas très bien tiré. Affecte de plus en plus la fatigue physique, et c’est un facteur à prendre en compte.

Contre le Barça, nous ne sommes jamais favoris

Ne vous sentez-vous pas comme un favori maintenant, avec 1-1 dans la série et deux matchs à domicile?

Favori?. Nous n’avons jamais été favoris contre le Barça et nous ne pouvons pas non plus l’être, même si ce que fait mon équipe a beaucoup de mérite & mldr;

Eh bien, je vous pose à nouveau la question. Ont-ils plus d’options?

Évidemment, nous sommes dans une meilleure disposition, mais gagner trois matchs contre le Barça est pratiquement impossible.

Qu’est-ce que le Barça attend à Saint-Pétersbourg?

Le meilleur. Pour essayer de les battre, vous devrez jouer dur des deux côtés du terrain. Nous sommes confrontés à la meilleure défense du championnat donc nous devrons aussi bien attaquer.

Avoir des fans ne doit pas les aider?

Nous en sommes heureux, mais nous ne savons pas au final si cela peut nous être bénéfique. Je ne sais pas non plus ce qui se serait passé avec un public au Palau & mldr;

Le troisième jeu, clé

Ce troisième match de mercredi devient-il la clé de la série?

C’est très important car cela place les deux équipes dans une situation décisive.

Vous n’avez pas joué ce week-end. Le repos vous profite-t-il?

Il est toujours bon d’avoir plus de temps, mais cela a été une question interne du calendrier, pas un avantage que le VTB nous a offert.

Il est arrivé au Zenit en février et écrit l’histoire & mldr;

Nous avons terminé premiers du VTB et nous nous battons pour entrer dans le Final Four … très heureux, même si vous ne pouvez pas chercher plus loin. Je n’ai en tête que le troisième match.

Il a signé trois ans avec Zenit. Vous devez être heureux là-bas & mldr;

Très heureux, je me sens très aimé. Je n’ai aucune interférence dans le travail, ce que je fais très confortablement, c’est un club en pleine croissance et on peut évoluer.