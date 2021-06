“Contre Madrid, il faut être dur mentalement et physiquement”

in

12/06/2021 à 20:39 CEST

Saras Jasikevicius vivra sa première finale de Ligue Endesa en tant qu’entraîneur du Barça, mais ne ressentez pas la pression supplémentaire. Il travaille tout aussi concentré, même si Madrid les attend devant.

“Nous devons contrôler les petits détails, en particulier la force mentale et physique, ce sont les choses auxquelles nous devons penser en premier”, a-t-il déclaré. avant le départ de la grande finale.

“Ensuite, des facteurs tels que le rebond, le succès de Madrid dans le triple & mldr; mais surtout, sans force mentale est la clé, allez pour les balles& mldr; toujours les premières choses dont nous devons parler & rdquor;, a commenté Saras.

Environnement hostile

Vous savez qu’un environnement hostile vous attend au WiZink Center, mais vous n’êtes pas trop inquiet. “Je pense que nous devons nous concentrer sur ce qui se passe sur la piste. “Le public sera contre nous mais après ce qu’il s’est passé, on le veut dans les gradins de n’importe quel hobby, mais nous devons faire notre truc & rdquor;, a-t-il dit.

Il reconnaît qu’en dépit d’être sa première finale contre Madrid, il la prépare “comme n’importe quel autre jeu, en préparant le même & rdquor;, a-t-il déclaré. “Nous devons jouer notre jeu et ne pas laisser Madrid faire son truc.. C’est très facile à dire, mais c’est une finale et c’est toujours difficile & rdquor;, a-t-il dit

Concernant ce qu’il attend de Pau Gasol, il assure que «Ça doit être Pau, apporter des choses dans le vestiaire et sur le terrain, il joue bien et nous aide et j’espère qu’il continue comme ça & rdquor;, a-t-il conclu.