Contre toute adversité : les Sixers sont les leaders à l’Est

Et la meilleure équipe de l’Est est… les Philadelphia 76ers. Maintenant 7-2, en tête après la défaite du Heat (6-2) sur leur piste, lors d’une nuit horrible contre les Celtics. Les Sixers, au milieu du chahut de Ben Simmons, sans Danny Green et sans Tobias Harris (secoué durement par COVID), gagnent tout le monde et marchent très fermement dans un Est qui dessine de nouvelles hiérarchies. Ou alors nous avons cru : il y a les Sixers, impossibles à cartographier avant le début de la saison mais avec sept victoires en neuf matchs. A chaque échec, un nouveau triomphe. Ajoutez et ajoutez sur le terrain … et nous verrons ce qui se passe dans les bureaux.

A Detroit, face à des Pistons complètement appauvris (98-109), les Sixers ont réagi après la pause : 66-63 en première mi-temps, 32-46 en seconde. Tyrese Maxey, le meneur de jeu de départ sans Simmons, avait 9 points au troisième quart et 20 (avec 5 passes décisives) au total le jour où il a eu 21 ans. Joel Embiid a clôturé le match avec 19 points et 9 rebonds et Shake Milton, qui a également commencé par obligation, a terminé avec 16 + 8 + 5. Dans la première partie, il a soutenu l’équipe de Seth Curry, qui poursuit son excellent début de saison (23 points, 4/8 à 3 points).

Le reste était de laisser des Pistons abattus cuisiner dans leur propre jus, dans lequel vont moins de promesses comme Bey et Stewart, et qu’ils sont passés de bien jouer pour Jerami Grant en première mi-temps (22 points) ou de dépendre de lui sans beaucoup de sens dans le second (27 au total). Une catastrophe pour une équipe qui fait l’horreur (1-7) et pour laquelle L’arrivée de Cade Cunningham, le numéro 1 très attendu au repêchage, n’a pas été la bonne nouvelle attendue pour l’instant. Pas l’élan, pas l’appel à l’optimisme. La recrue a terminé avec 18 points, 10 rebonds et 4 passes décisives. Sa ligne statistique la plus potable à son troisième match. Mais il a atteint ses chiffres, consumé par une anxiété évidente, 4/17 tirs et 1/7 tirs. Merci, en gros, à un 9/10 aux lancers francs. Il a entamé sa première saison NBA avec 17,9% de field goal (7/39) et 1/21 de triples. Pour regarder de l’autre côté… pour l’instant.

ATLANTA HAWKS 98-UTAH JAZZ 116

Si les Sixers gouvernent l’Est, à l’Ouest (et en Ligue) les Jazz sont toujours en tête, qui ont dynamité les Hawks (98-116) sans Donovan Mitchell et après trois quarts très égaux : 74-75. Mais au dernier quart, les hommes de Snyder ont marqué 8 triplés et ont clôturé le match avec 13/22 aux tirs pour 24-41 au cours de ces 12 dernières minutes. Une exposition qui est également venue avec l’absence susmentionnée de Mitchell, faible à la dernière minute en raison d’un problème de cheville.

L’histoire du match était les 30 points de Jordan Clarkson. Le gardien est venu de deux matchs consécutifs sans marquer un triple et un total de 1/13 contre les Kings. En première mi-temps, il a raté cinq autres triples pour 23 erreurs d’affilée en deux matchs et demi… mais il a marqué le premier à mi-chemin du troisième quart et n’a plus laissé tomber le piston. Le garde combo désarmé des Hawks qui n’avaient pas encore perdu à domicile et dont le début de saison est décevant: 4-5 maintenant. Trae Young (21 points sur 20 tirs) peine à générer, et la profondeur de l’équipe géorgienne est moindre que prévu si ni Bogdanovic, ni Huerter, ni Hunter ne coulent… même Reddish se refroidit après son excellent départ. Au le Jazz, toujours infaillible si le rival montre des faiblesses, Conley a ajouté 13 points et 11 passes et Joe Ingles, 19 et 3. Un 13 + 15 rebonds de Gobert a fait le reste pour une équipe qui, au moins en saison régulière, est ultra fiable, hyper professionnelle, splendide.

SOLEIL PHOENIX 123-ROQUETTES HOUSTON 111

La nouvelle n’était pas sur la piste, bien sûr. Quelques heures après l’annonce de l’article scandaleux d’ESPN désignant le propriétaire Robert Sarver et l’annonce de l’enquête officielle de la NBA, les Suns ont dû sortir et jouer, sur leur terrain et contre les Houston Rockets. Ils ont gagné (123-111) avec le sentiment clair qu’ils rectifient le parcours (4-3, trois victoires d’affilée) après avoir commencé avec une certaine gueule de bois après sa défaite en finale. Dans cet environnement raréfié, les Rockets (maintenant 1-7) ont fait leur chemin en première mi-temps (56-61) mais se sont écrasés dans la réalité par la suite. Les Suns menaient par 15 au milieu du quatrième quart, avec un match sous contrôle et un total de 67-50 en deuxième mi-temps. Le banc a ajouté 52 points, dont 19 de Shamet, 12 de Cam Johnson et 11 de McGee; Booker a terminé avec 27 points, 9 rebonds et 5 passes décisives, Ayton avec 16 points et 11 rebonds et Chris Paul avec 9 points… et tout le reste : 5 rebonds, 5 interceptions et 13 autres passes décisives (données dans lesquelles il est déjà troisième au classement historique).

Dans les Rockets, peu comme presque toujours. Bonne première partie de Wood (au final 18 points, 15 rebonds et 5 passes) et détails des rookies Sengun (10 + 4 + 5) et Jalen Green (16 points). Usman Garuba a encore manqué de minutes dans une équipe qui accumule les défaites tout en essayant au moins de définir un style de jeu compétitif. Frais.