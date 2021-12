Contre toute attente : un regard sur le parcours ardu du champion FedEx Patrick Cantlay

Le champion FedEx Patrick Cantlay a surmonté plus que le plus grand terrain de golf.

13 février 2016. Les meilleurs amis, Patrick Cantlay et Chris Roth, profitent d’une soirée dans les bars à Newport Beach, en Californie. Le duo traverse une intersection lorsque, sorti de nulle part, un automobiliste accélérant renverse Roth, qui marche à moins de 10 pieds de Cantlay, et accélère. Dans un reportage sur l’incident sur Golf Channel, Cantlay s’est précipité à l’aide de son ami et a appelé le 911, mais « … Au moment où je suis arrivé à lui, je ne pouvais rien faire ». Roth, 24 ans, est mort dans les bras de Cantlay, 23 ans.

En lisant ce rapport et le récit de Cantlay de cette matinée fatidique, un détail donne un aperçu de son état d’esprit à l’époque. Cantlay raconte qu’un policier lui a demandé s’il voulait une serviette. « J’étais complètement couvert de sang. Je ne m’en suis pas rendu compte. Votre niveau d’importance, votre conscience de ce qui est habituellement un gros problème, n’était pas un gros problème pour moi. Et j’ai ressenti ça pendant des mois après », a-t-il déclaré à Golf Channel. Pour Cantlay, qui, à l’époque, n’avait pas pu jouer au golf de compétition depuis trois ans, perdre son ami et cadet Roth a été un coup dur.

Aujourd’hui, alors que le monde du golf célèbre le retour remarquable de Cantlay aux plus hauts échelons du jeu, il est assez pratique d’essayer de situer la mort de Roth, dans le contexte plus large de la vie et de la carrière de Cantlay. Mais laisser entendre que les degrés de perte ont une incidence sur les capacités des individus à y faire face serait sophistique, simpliste et irrespectueux. Une notion que Cantlay a maintes fois écartée. « Ce (la disparition de Chris) serait difficile, que je joue ou non, et ce serait tout aussi difficile dans les deux sens et tout aussi bouleversant et bouleversant », a-t-il déclaré à PGAtour.com après avoir remporté la saison. mettant fin à la FedEx Cup plus tôt cette année.

Voici ce que même les nouveaux convertis au jeu savent à propos de Cantlay : il est, de loin, le meilleur putter au monde en ce moment ; amplement démontré lors des éliminatoires de six trous du championnat BMW qui est rapidement devenu l’un des temps forts les plus regardés de la saison du PGA Tour. Et s’il ne fait aucun doute que Bryson De Chambeau a raté des putts presque donnés lors de ce duel à deux, la notion du grand homme « donner », le tournoi est manifestement injuste. DeChambeau n’aurait jamais eu la chance de « donner » quoi que ce soit si Cantlay n’avait pas forcé le problème en faisant ce 22 pieds au 72e trou. Il s’est avéré que DeChambeau a acquis la distinction douteuse de devenir le seul homme de l’histoire du PGA Tour à marquer un total de 27 sous la moyenne et à ne pas remporter l’événement. Compte tenu de cette performance de Cantlay, il semblait qu’un grand plan se déroulait lorsqu’il a conservé son avance lors des premières manches du championnat du Tour de fin de saison. Et malgré tout l’éclat de Jon Rahm lors du dernier tour – il a certainement fait de son mieux – l’ennemi de Rahm était zen sous pression. Cantlay n’avait même pas l’air d’être sur le point de craquer et n’a montré aucun nerf.

Ce que certains fans de golf ne savaient peut-être pas avant qu’il ne devienne le champion de la FedEx Cup, c’est que Cantlay a été l’amateur le mieux classé au monde pendant 54 semaines consécutives en 2011-12, et le récipiendaire de presque tous les prix que vous pouvez gagner dans ce domaine. milieu. Cette promesse a commencé à se défaire en 2013 lorsque Cantlay a ressenti une douleur dans le dos alors qu’il était sur le stand du championnat de Colombie. Diagnostiqué avec une fracture de fatigue du dos, le jeune joueur s’est retrouvé dans le froid, incapable de jouer sans douleur – en 2014, son classement était passé à 623 dans le monde. Deux semaines avant l’accident de Roth, juste au moment où il avait semblé que son dos était assez bien pour jouer, Cantlay a eu une réapparition de la douleur. Sur l’avis du médecin, il aurait besoin d’au moins neuf mois de rééducation, Cantlay a dû se retirer du CareerBuilder Challenge 2016, son premier événement en plus d’un an. Difficile d’imaginer l’état d’esprit du jeune homme à ce moment-là, et tout à fait impossible après l’accident qui s’en est suivi.

Le retour de Cantlay au bien-être et au jeu sans douleur a été un voyage long et ardu. Soit dit en passant, il y a une leçon à tirer de la blessure de Cantlay pour les golfeurs amateurs qui cherchent à imiter le «facteur X» dans le swing de golf moderne. Le terme, qui désigne la différence d’enroulement entre les épaules et les hanches, était exceptionnellement élevé – 18 degrés – dans l’ancien swing de Cantlay. Et surtout, cette différence est survenue lors de la phase descendante, ce qui a mis une pression supplémentaire sur le bas de son dos. Aujourd’hui, Cantlay tourne davantage ses épaules sur le backswing et n’a qu’un «facteur X» de trois degrés sur le downswing. Et nous parlons ici d’un athlète de la ligue de lierre. À retenir : ne singez pas les pros, ni aucun swing pour lequel vous ne possédez pas les capacités physiques.

Cantlay a parlé de ne pas vouloir relier ce qui s’est passé avec Roth et où il se trouve en tant que golfeur. « La partie golf et la partie Chris semblent être deux accords complètement distincts… » « Juste quelque chose comme ça change votre vie et vous met sur une trajectoire différente de celle que vous n’auriez jamais imaginée. Et cela change définitivement votre point de vue sur les choses », a déclaré Cantlay à PGATour.com.

Dans la vision du monde d’un jeune golfeur professionnel, cette perspective est rare. Pour pouvoir séparer la vie et les choses qui comptent vraiment, des marges relativement insignifiantes de ce que signifie réussir dans un jeu. Vous ne pouvez pas vous procurer ce genre de sagesse de seconde main ; et la vie de Cantlay, 29 ans, est déjà passée par le feu.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

