Contre toute attente… Voici comment réussir à Wall Street en 2022

J’espère que vous avez apprécié l’article invité de Luke Lango la semaine dernière. Comme vous vous en souvenez peut-être, il a partagé ses réflexions sur la Réserve fédérale et sur les performances des actions de croissance pendant un cycle de hausse des taux d’intérêt. Aujourd’hui, je souhaite partager avec vous un article de mon collègue d’InvestorPlace et investisseur légendaire Eric Fry, avec qui j’ai également rencontré lors de la réunion de mercredi dernier Sommet de l’Alerte Précoce 2022. Dans cet article, Eric discute de la deuxième révolution électrique et de la façon dont les investisseurs peuvent en tirer profit. Lisez ci-dessous pour plus de détails.

Un thème majeur au cours des 12 derniers mois semble être « contre toute attente » – et pour une très bonne raison.

En repensant à cette époque l’année dernière, nous étions en difficulté. Chargé d’incertitudes, le marché est resté hésitant.

Mais contre toute attente, nous sommes revenus plus forts qu’avant.

Au moment où j’écris ces lignes, le marché (comme le montre le S&P 500 Index) est passé de 3 670 début décembre 2020 à environ 4 700 maintenant. C’est une augmentation impressionnante de 27 %.

En fait, le S&P 500 a atteint un sommet historique cette semaine, et le Composite Nasdaq vécu la même chose avant Thanksgiving. Suite à l’annonce de la variante Omicron, bien sûr, le Nasdaq a connu un léger recul, mais il récupère actuellement une grande partie du terrain qu’il a perdu.

Tout cela a donné aux membres de mon service de recherche d’élite, Le spéculateur, une chance de gains spectaculaires cette année, malgré l’adversité :

102,45% sur les appels IGT…

344,66% et 376,68 % sur les troisième et quatrième parties finales des appels FCX…

71,82 % sur le dernier tiers de KRRGF… Et plus encore.

Au milieu de toutes les bonnes nouvelles, on ne peut que se demander – après deux ans de folie, pour être franc, implacable – à quoi s’attendre pour 2022. Pouvons-nous nous attendre à quelque chose ? Comment pouvons-nous nous équiper pour prospérer au cours des prochains mois ?

Eh bien, voici ma réponse…

Le choix d’actions gratuit que j’ai mis en évidence s’aligne en partie sur mon soutien continu à la mégatendance des « batteries métalliques », qui va de pair avec les énergies renouvelables et le stockage d’énergie.

J’ai longuement parlé de ce que j’appelle la deuxième révolution électrique, elle devrait donc vous être familière. Mais juste pour passer en revue, je parle de la transition mondiale massive des modes de production d’électricité basés sur la combustion aux modes renouvelables qui alimentent un éventail de technologies électriques et basées sur des batteries.

Au début de l’évolution de cette tendance, nous avons capitalisé en ciblant divers titres de l’énergie solaire. En tant que groupe, ces actions ont brillamment performé, et alors qu’elles montaient en flèche, nous avons enregistré des bénéfices et établi de nouvelles positions pour profiter d’une autre facette de la deuxième révolution électrique : le stockage d’énergie.

Mais plutôt que d’investir directement dans des sociétés de stockage d’énergie, j’ai recommandé d’investir dans les sociétés minières qui fournissent les métaux essentiels aux batteries et autres technologies de stockage d’énergie.

Et en 2022, nous nous tournons vers un fournisseur direct d’un métal essentiel pour la deuxième révolution électrique.

Sincèrement,

Eric Fry

