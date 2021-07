“Contre une équipe comme la Corée, si vous n’êtes pas bien, c’est difficile pour vous d’entrer”

in

26/07/2021

19:51 CEST

Sport.es

L’entraîneur espagnol de basket-ball féminin, Lucas Mondelo, Il a expliqué après la victoire de son équipe par 69-73 contre la Corée du Sud lors de sa première aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 que contre une équipe comme la Corée du Sud “Si tu ne vas pas bien, c’est difficile pour toi d’entrer”, et il a rappelé qu’ils n’avaient pas joué de matchs depuis deux semaines.

“Jouer contre une équipe comme la Corée, le Japon ou la Chine, qui a un basket différent de celui de l’ouest, si tu ne vas pas bien, c’est difficile pour toi d’entrer”, a expliqué l’entraîneur. dans la salle de presse de la Saitama Super Arena. L’entraîneur espagnol a déclaré que “Le plus important était de gagner le match”, le premier du tournoi olympique, et après 16 jours sans compétition, puisque leur dernier duel était le match amical contre la France à Paris le 10 juillet.

“Nous avons été très, très longtemps sans jouer de match amical ou officiel et nous manquions de rythme, et Alba Torrens n’a pas joué de match officiel depuis un mois et demi”, a ajouté Mondelo., en référence à l’attaquant qui n’a pas pu contester l’Eurobasket pour avoir été testé positif au coronavirus.

Couper les triples, clé

Pour le sélecteur, la clé tactique était de “couper son approvisionnement de trois points”, quelque chose qu’il considérait comme atteint et “de punir son numéro 19 (Ji Su Park) avec des blocs directs“quelque chose qu’il a reconnu leur a “coûté un peu”. Mondelo a souligné l’avantage qu’ils ont obtenu au début du dernier quart-temps (53-66) et a regretté de ne pas l’avoir maintenu car il aurait été bon pour eux de faire face à d’éventuels liens entre les équipes.

“Il y a eu un moment où en défense et en attaque nous avons bien fait, nous avons gagné par 12 points, mais la tête ne nous a pas donné plus, nous avons perdu le focus et ils se sont rapprochés, c’est dommage car nous vous avons perdun ‘moyen’ ça aurait été bien pour des doubles ou triples nuls”, a-t-il commenté.

L’Espagne disputera son prochain match mercredi 29 contre la Serbie. “Il est le champion d’Europe et nous devons utiliser nos options pour gagner le match », a déclaré Mondelo.

Victoire importante

Le départ gagnant est une différence par rapport à l’Eurobasket d’il y a un mois à Valence, un début de championnat convulsif dû aux points positifs de Torrens et Tamara Abalde qui s’est soldée par une première défaite contre la Biélorussie.

En ce sens, le technicien a considéré cette victoire “très importante”, ainsi que pour avoir pris un rythme compétitif et pour vaincre les nerfs des plus jeunes. “L’équipe manque de rythme et de confiance, il y a du talent, Il y a eu des moments de match très brillants, mais cette première olympique a pesé sur certaines des jeunes femmes”, a-t-il déclaré.

“Le type de jeu que joue la Corée est différent de celui de la Serbie et je pense que ce sera un bon renfort pour affronter les prochains matches.. Nous n’allons pas être une équipe facile, nous sommes vice-champions olympiques et nous allons vendre nos jeux au prix fort”, a-t-il déclaré.

