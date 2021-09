Contrecoup de la BBC alors que la société est fustigée pour ne pas avoir assuré la couverture d’Emma Raducanu | Royaume-Uni | Nouvelles

Il a récemment été annoncé que Channel 4 avait acquis les droits de diffusion de la finale en direct samedi soir. En plus de Channel 4, les téléspectateurs auront également le choix de regarder le match sur Amazon Prime.

Mais les téléspectateurs voulaient savoir pourquoi la BBC n’est pas en mesure de montrer la finale contenant Mme Raducanu, qui vit à Londres depuis l’âge de deux ans.

Un utilisateur a tweeté : « Pourquoi pas la BBC. As-tu essayé?”

Un autre utilisateur a également demandé pourquoi ce n’était pas sur la BBC en disant: “Pourquoi la BBC ne diffuse-t-elle pas le match d’Emma Raducanu?”

Un utilisateur de Twitter a également pris le temps de se demander à quoi servaient les frais de licence, comme ils l’ont dit : « L’affrontement final de l’US Open de Raducanu sera diffusé en direct GRATUITEMENT sur Channel 4 – The Sun.

“Alors pourquoi pas @BBC.

« Rappelez-vous quand c’était un diffuseur national.

“Maintenant, c’est juste une machine de relations publiques du gouvernement et un référentiel pour une redevance de licence obligatoire.”

La star du tennis de 18 ans devrait affronter Leylah Fernandez en finale après avoir battu Maria Sakkar en demi-finale de l’US Open.

Mais Twitter n’a pas pu cacher sa colère face au manque de couverture de la BBC car un utilisateur a tweeté : « Nous ne pouvons donc pas voir le match de Raducanu en direct sur aucune chaîne britannique et la BBC ne le montrera que demain après-midi ?

Un autre téléspectateur a fait écho au point de vue du téléspectateur précédent en disant : « À quoi diable joue la BBC ? Montrant le dressage et le golf comme leurs deux sports, tandis que l’athlétisme et le canoë sont pratiqués en même temps. »

Au cours de ces problèmes rencontrés par le public, une déclaration a été publiée par la BBC qui disait : « Une chaîne de réseau aux côtés d’une diffusion en direct sur BBC iPlayer offre une couverture en direct et des faits saillants – ainsi, tout au long de chaque journée des Jeux, cet événement sportif mondial est présenté au public le plus large possible.

« Parallèlement à cela, il existe une large couverture sur les chaînes radio et numériques offrant un mélange complet d’action en direct et à la demande pour les fans. Tous les plus grands moments, y compris les médailles majeures, peuvent être revus sur BBC iPlayer et sur le site Web de BBC Sport.

“Comme la BBC n’est plus en mesure d’offrir des diffusions en direct de tous les sports, nous devons souvent prendre des décisions difficiles quant aux sports à diffuser en direct et à ceux à diffuser en différé.”

La BBC a depuis déclaré à Express.co.uk qu’elle avait fait une offre concurrentielle pour les droits de diffusion en direct de la finale de l’US Open, mais qu’elle n’avait pas abouti.

Un porte-parole de la BBC a déclaré : “Nous sommes ravis que ce match historique soit retransmis en direct à la télévision gratuite au Royaume-Uni.”