Contrecoup de la BBC : la fureur royale alors que le diffuseur fait l’objet de centaines de plaintes | Royale | Des nouvelles

Le film en deux parties, critiqué par la famille royale, a reçu 776 plaintes à la suite du premier épisode, qui examinait la période suivant le jubilé de diamant de la reine. Le deuxième épisode, après les trois dernières années, a reçu 149 plaintes. Le documentaire comprenait des suggestions que des histoires sur la duchesse de Sussex avaient été divulguées par des courtisans.

Il a également examiné les relations entre le duc de Sussex, 37 ans, et le duc de Cambridge, 39 ans.

Dans une déclaration faite à la BBC et diffusée à la fin de l’émission, Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace ont déclaré : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, trop souvent, ce sont des affirmations exagérées et infondées de sources anonymes qui sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

Cependant, la BBC a précédemment affirmé avoir approché le palais de Buckingham, le palais de Kensington et Clarence House.

Le programme était animé par le présentateur d’aujourd’hui, Amol Rajan, 38 ans.

Après la diffusion du documentaire le mois dernier, M. Rajan s’est excusé pour les commentaires « grossiers et immatures » qu’il a faits à propos de la famille royale il y a dix ans.

M. Rajan a qualifié le jubilé de diamant de la reine de « célébration de la médiocrité ».

Dans une chronique pour The Independent sur le jubilé de diamant en janvier 2012, M. Rajan a accusé le duc d’Édimbourg d’être un « bouffon raciste » et a qualifié le prince Charles de « scientifiquement analphabète ».

Alors que la BBC a reçu près de 1 000 plaintes, en avril, le diffuseur a reçu 109 741 objections pour sa couverture de la mort du prince Philip.

En réponse aux plaintes, la BBC a déclaré : « Les princes et la presse ont exploré la relation entre les médias et la monarchie, en se concentrant sur les plus jeunes membres de la famille royale.

« Cela comprenait des entretiens avec une gamme de journalistes de la presse écrite et de la radiodiffusion qui suivent de près la famille royale et ont entendu leurs points de vue sur la relation que la presse entretient avec la famille royale et ce qui influence les histoires qui sont publiées.

« Nous avons mené plus de 80 heures d’entretiens et demandé l’avis d’une grande variété de contributeurs.

« Cela comprenait des approches au palais de Buckingham, au palais de Kensington et à Clarence House pour commentaires ou pour qu’un représentant soit interviewé pour cette série. Une déclaration conjointe publiée par eux a été incluse dans les deux programmes. »