Contrecoup de la BBC: un ancien correspondant royal affirme que l’interview de Charles a évité Harry et Andrew | Royale | Nouvelles

Le rédacteur en chef de la BBC sur le climat, Justin Rowlatt, a réalisé une rare longue interview avec le prince Charles avant le sommet de la COP26. L’entretien avec le prince de Galles, qui a eu lieu à son domicile de Balmoral, a porté sur la lutte contre le changement climatique. Cependant, l’ancien correspondant royal de la BBC, Peter Hunt, a critiqué l’interview pour ne pas avoir posé de questions sur le prince Harry, le prince Andrew ou l’interview explosive d’Oprah Winfrey.

M. Hunt a répondu à l’interview en tweetant: « La BBC a obtenu l’accès au prochain chef d’État constitutionnel du Royaume-Uni.

« Sujets abordés avec le prince Charles : le changement climatique

« Sujets non discutés avec le prince Charles : Michael Fawcett, le prince Andrew, le prince Harry, l’interview d’Oprah et les allégations de racisme et de la famille royale. »

Après la publication d’une interview de BBC Newscast avec le prince William, M. Hunt a réitéré ses critiques.

JUST IN: les «difficultés croissantes» de Kate et William dans leur relation

Il a tweeté : « Deux futurs rois ont été sur BBC News pour parler longuement de l’environnement.

« Ni William ni Charles n’ont été interrogés sur Michael Fawcett, Andrew ou Harry.

« En interne, les responsables du journalisme de la BBC seront ravis que Bashir soit oublié.

« À l’extérieur, personne n’a sourcillé. »

Lundi, la police métropolitaine a annoncé qu’elle ne prendrait aucune autre mesure après avoir examiné les preuves relatives aux allégations de crimes sexuels contre le prince Andrew et le défunt financier américain Jeffrey Epstein.

Lors de son interview à la BBC, le prince de Galles a déclaré qu’il comprenait pourquoi les militants d’organisations comme Extinction Rebellion descendaient dans la rue pour exiger des mesures.

Le futur roi a déclaré qu’il avait fallu trop de temps pour que le monde prenne conscience des risques du changement climatique.

Cela survient alors que sa mère, la reine, semble suggérer qu’elle est irritée par les gens qui « parlent » mais « ne font pas », avant le sommet sur le changement climatique du mois prochain.