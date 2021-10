contrecoup de la mer de Chine méridionale alors que les Philippines protestent contre les « actes de provocation » de Pékin | Monde | Nouvelles

Le ministère des Affaires étrangères de Manille a partagé mercredi des allégations inquiétantes sur Twitter, affirmant que plusieurs navires chinois avaient agi avec une virulence illégale dans les eaux au-dessus et autour des Philippines. Le ministère philippin des Affaires étrangères (DFA) a déclaré avoir protesté contre « l’émission illégale de plus de 200 appels radio, le déclenchement de sirènes et le klaxon par les navires du gouvernement chinois » contre les autorités philippines effectuant des patrouilles de routine dans la mer des Philippines occidentale.

« Ces actes de provocation menacent la paix, le bon ordre et la sécurité de la mer de Chine méridionale et vont à l’encontre des obligations de la Chine en vertu du droit international », a écrit le DFA sur Twitter.

Il n’a pas précisé sur quelle période les défis ont eu lieu.

Les Philippines ont déjà déposé plus de 80 protestations diplomatiques similaires contre la Chine depuis que son chef Rodrigo Duterte a pris ses fonctions en juin 2016, comme l’a rapporté ..

Cependant, M. Duterte a poursuivi un rapprochement avec Pékin en échange de promesses de milliards de dollars de prêts, d’aides et d’investissements, dont une grande partie n’a pas encore été concrétisée.

La présence de 100 navires chinois dans les eaux revendiquées par Manille a également été contestée en septembre.

« Déposez maintenant notre protestation contre la restriction incessante et illégale imposée par la Chine aux pêcheurs philippins de mener des activités de pêche légitimes à Bajo de Masinloc », a déclaré Teodoro Locsin Jr, le ministre philippin des Affaires étrangères, en utilisant le nom philippin du Scarborough Shoal.

Manille considère Scarborough Shoal, un récif situé à 118 milles marins (218,5 km) à l’ouest de la principale île philippine de Luzon, comme faisant partie de sa zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles, mais la Chine n’est pas d’accord.

Plus tôt en octobre, la Malaisie a convoqué l’ambassadeur de Chine pour protester contre la « présence et les activités » de navires chinois dans la zone économique exclusive (ZEE) de Kuala Lumpur en mer de Chine méridionale au large de l’île de Bornéo, comme le rapporte Al Jazeera.

Dans les années qui ont suivi, Pékin a intensifié ses activités dans les eaux contestées, construisant des îles artificielles, installant des avant-postes militaires sur des affleurements rocheux et des îlots et déployant de vastes flottes de pêche et des navires de sa milice maritime.

Selon l’Asia Maritime Transparency Initiative, la Chine possède 27 avant-postes dans les eaux contestées et contrôle également Scarborough Shoal, qu’elle a pris aux Philippines en 2012.