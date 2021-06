Contrecoup de l’Écosse: Kit Malthouse demande aux fans de rentrer chez eux dans le chaos avant le match de l’Euro 2020 | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Kit Malthouse, le ministre de la Criminalité et de la police, a demandé aux fans de football écossais de faire leurs valises et de rentrer chez eux. Dans un coup porté à l’armée tartan, le ministre du gouvernement a déclaré qu’il n’était “pas trop tard pour qu’ils obtiennent un billet de retour”. Cela survient alors qu’environ 20 000 fans écossais sont déjà descendus à Londres malgré les appels des politiciens et de la police à rester à l’écart de la capitale avant le choc clé de Wembley lors de l’Euro 2020.

L’animatrice de TalkRADIO, Julia Hartley-Brewer, a déclaré à M. Malthouse: “Nous avons plus de 20 000 fans écossais, qui sont les bienvenus ici dans notre capitale, qui viennent regarder le match – mais pas à Wembley car ils ne peuvent pas obtenir de billets.

“Où vont-ils regarder le match ? La fanzone de Trafalgar Square est réservée à 700 travailleurs clés socialement éloignés. Les pubs sont tous complets.

« Qu’allez-vous faire de tous ces 20 000 fans écossais ?

M. Matlhouse a déclaré: “Il est regrettable que tant de personnes soient venues malgré les avoir encouragés à ne pas le faire.”

Il a poursuivi: “Je sais que la police du Met a ordonné la dispersion dans le centre de Londres pour s’assurer que les gens ne s’entassent pas dans le centre.

“J’espère qu’ils obéiront à cela, qu’ils se disperseront et trouveront un endroit socialement éloigné pour regarder le match.

“Ou en effet, il n’est pas trop tard pour qu’ils obtiennent un billet de retour bien sûr.”

Cette remarque a incité Mme Hartley-Brewer à éclater de rire, alors que M. Malthouse a poursuivi: “Montez dans le train cet après-midi s’ils n’ont nulle part où aller.

C’est la première fois que l’Écosse se qualifie pour l’Euro en 23 ans, mais il n’y aura pas de fan zone officielle pour les supporters écossais à Londres en raison de la réglementation COVID-19.

Plus tôt cette semaine, le maire de Londres Sadiq Khan a supplié les supporters écossais de ne pas voyager sans billet ou sans un « endroit sûr » pour regarder le match.

Avec seulement 3 000 billets pour le match, beaucoup devront se démener pour trouver un endroit pour assister à l’action.

Cela a incité la police métropolitaine à émettre une ordonnance de dispersion de 48 heures dans le centre de Londres, donnant aux agents le pouvoir de renvoyer les fans de football «antisociaux».