Contrecoup du prince Andrew: des centaines de personnes se plaignent à la BBC de l’hommage rendu au prince Philip | Royal | Nouvelles

C’était la première fois que le prince parlait en public depuis qu’il a démissionné de ses fonctions royales à la suite de son interview à Newsnight en 2019 sur sa relation avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein. Dimanche, Andrew a révélé la dévastation de la reine à la mort de son mari Philip, qui a déclaré que la perte avait “laissé un vide énorme dans sa vie”. Le prince de 61 ans s’est prononcé à la suite d’un service commémoratif pour le regretté duc d’Édimbourg ce week-end.

S’exprimant devant la chapelle royale de tous les saints au Royal Lodge à Windsor, Andrew a déclaré: «La reine, comme on peut s’y attendre, est une personne incroyablement stoïque.

«Elle a décrit son décès comme un miracle et elle réfléchit, je pense que c’est comme ça que je le dirais.

“Elle l’a décrit comme ayant laissé un vide énorme dans sa vie, mais nous, la famille, ceux qui sont proches, nous nous rassemblons pour nous assurer que nous sommes là pour la soutenir.”

Réfléchissant à la mort de son père, Andrew a déclaré: «C’est une terrible perte.

«Mon père m’a dit au téléphone il y a quelques mois:« Nous sommes tous dans le même bateau et nous devons toujours nous en souvenir, mais parfois nous, la famille, sommes invités à nous lever et à faire preuve de compassion et de leadership ».

«Et malheureusement, avec la mort de mon père, cela m’a ramené à la maison, pas seulement notre perte, mais en fait la perte que tout le monde a ressentie, pour tant de personnes qui sont mortes et ont perdu des êtres chers pendant la pandémie.

“Et donc, nous sommes tous dans le même bateau – des circonstances légèrement différentes parce qu’il n’est pas mort de Covid, mais nous ressentons tous un grand sentiment de perte.”

Mais les commentaires d’Andrew ont suscité des centaines de plaintes et faisaient partie d’un énorme contrecoup envers la BBC, sa couverture générale de la mort de Philip devenant l’événement le plus critiqué de l’histoire de la télévision britannique.

Près de 100 000 personnes se sont plaints au radiodiffuseur de la manière dont la mort du duc d’Édimbourg a été couverte, la majorité au sujet de la couverture étendue que la BBC a consacrée à sa mort.

Le radiodiffuseur avait dégagé son programme sur BBC One et BBC Two pour montrer plus de 24 heures d’émissions sur le duc d’Édimbourg après sa mort vendredi, avec une programmation prévue maintenant en place depuis 14 heures samedi.

Mais la BBC a rapidement déclenché la fureur avec sa décision de supprimer les émissions vendredi soir en faveur d’hommages préenregistrés, la forçant à ouvrir un formulaire dédié sur son site Web pour traiter toutes les plaintes.

Un message sur le site Web de la BBC disait: «Nous recevons des plaintes concernant une trop grande couverture télévisée de la mort de SAR le prince Philip, duc d’Édimbourg.

“Veuillez saisir votre adresse e-mail ci-dessous pour enregistrer une réclamation à ce sujet – nous vous enverrons ensuite la réponse de la BBC dès qu’elle sera disponible.”

Jeudi, un bulletin de plaintes publié toutes les deux semaines devrait être révélé.

Le protocole sur la mort d’un membre senior de la famille royale signifie que la BBC et la Press Association sont les premières à faire cette annonce.

La BBC a supprimé des programmes populaires tels que EastEnders, Gardeners ‘World et la finale de MasterChef de vendredi soir, tandis que BBC Four a été complètement interrompu et les téléspectateurs ont reçu un avis les exhortant à passer à BBC One.

Les notes de BBC One ont chuté de six pour cent par rapport à la semaine précédente, selon l’analyse des chiffres d’audience par date limite.

BBC Two a perdu les deux tiers de son audience, avec une moyenne de seulement 340000 spectateurs sur la période de quatre heures entre 19h et 23h.