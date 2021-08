Contrecoup du prince Harry: la diatribe de GB News reproche au duc de Sussex l’utilisation d’un jet privé | Royale | Nouvelles

in

Mark Dolan de GB News a fustigé “l’air chaud” du prince Harry après que le duc de Sussex a ramené le jet privé de son ami millionnaire chez lui quelques mois seulement après avoir sermonné le monde sur le changement climatique. Lors d’un démontage fulgurant à l’antenne, M. Dolan a déclaré aux téléspectateurs: “C’est presque comme si ce couple disait une chose et en faisait une autre.” Harry a pris un vol en jet privé de deux heures d’Aspen, dans le Colorado, jusqu’à son domicile de Santa Barbara, en Californie, cette semaine, selon le Mail.

On pense que le vol « aurait pu émettre jusqu’à 10 tonnes de CO2 » dans l’atmosphère.

M. Dolan a déclaré: “Je pensais que l’aile hollywoodienne de la famille royale s’inquiétait vraiment du réchauffement climatique?

“Mais Harry a atterri à Santa Barbara après avoir ramené chez lui le jet privé de ses amis millionnaires – quelques mois seulement après nous avoir fait la leçon sur le changement climatique.

“Le royal en campagne est monté à bord de l’avion de 20 places et de 45 millions de livres sterling depuis un match de polo à Aspen, dans le Colorado, jusqu’à son domicile de Santa Barbara, en Californie.”

Il a plaisanté: “Je soupçonne que le cheval sur lequel il se trouvait émet autant d’air chaud que lui.”

Le jet appartiendrait à l’un des amis de polo de Harry, Marc Ganzi.

Il était allé à Aspen pour participer à un match de polo caritatif.

C’était sa première apparition publique depuis la naissance de sa fille Lilibet Diana le 4 juin.

Harry s’était déjà élevé contre le changement climatique, déclarant à Oprah Winfrey sur Apple TV plus tôt cette année qu’il s’agissait de l’un des “problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés”.

Il a déclaré: “Avec les enfants qui grandissent dans le monde d’aujourd’hui, c’est assez déprimant, n’est-ce pas, selon l’endroit où vous vivez, votre pays d’origine est soit en feu, soit sous l’eau, des maisons ou des forêts sont rasées.”

Cela survient alors que le père de Harry, le prince Charles, a fait une autre intervention puissante sur la catastrophe du changement climatique.

Charles a de nouveau exhorté les chefs d’entreprise à se joindre aux dirigeants mondiaux dans la bataille pour éviter la “catastrophe climatique”.