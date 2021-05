Contrecoup du prince Harry: le duc de Sussex risque de “ prolonger son accueil ” au milieu des critiques américaines | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a peut-être «dépassé la durée de son accueil» dans un contexte de contrecoup grandissant contre le duc de Sussex aux États-Unis. Harry a mis en colère plusieurs personnalités américaines de premier plan la semaine dernière après avoir suggéré que le premier amendement – qui protège le droit à la liberté d’expression – était “dingue”. L’animateur australien de Sky News, Chris Kenny, a déclaré que les Américains préféraient leur liberté aux conseils non sollicités du prince Harry en ce qui concerne leurs droits constitutionnels.

Harry a déclaré à un podcast la semaine dernière: “J’ai tellement de choses que je veux dire sur le premier amendement car je le comprends en quelque sorte, mais c’est dingue.”

M. Kenny a répondu en disant aux téléspectateurs de Sky News Australia: “Je pense qu’Harry est peut-être en train de prolonger son accueil maintenant!

«Les Américains aiment un peu le pouvoir des stars et la célébrité, bien sûr, mais ils aiment aussi un peu leur liberté.

“Et ils n’acceptent pas trop gentiment les conseils non sollicités des Royals britanniques, ils ont en fait mené une guerre et fondé leur pays pour échapper à tout cela.”

JUST IN: Meghan et le prince Harry ont averti que “ le conte de fées s’épuise ” en Amérique

Il a poursuivi: «Ils sont allés en Californie pour échapper aux regards du public.

«Ils ont fait cela assez étrangement en signant des contrats de films et en faisant des interviews télévisées et des podcasts de haut niveau.

“Chacun à son propre, je suppose.”

Les téléspectateurs étaient d’accord avec l’évaluation de M. Kenny, en disant: «Je suis britannique et la langue ne contient pas de mots adéquats pour décrire à quel point je me sens gêné chaque fois qu’Harry ouvre la bouche.

De même, Lee Cohen, qui était un expert des questions anglo-américaines pour la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a critiqué le duc et la duchesse de Sussex pour avoir «sali» la famille royale dans leur entretien avec Oprah Winfrey.

Il a averti le couple que leur “conte de fées s’épuise” aux États-Unis alors que les Américains commencent à se retourner contre Harry et Meghan.

L’animateur de Fox News, Sean Hannity, a également déchiré Harry plus tôt cette semaine, l’appelant le “prince des guerriers de la justice sociale réveillés”.

Il a dit: “Nous n’avons pas besoin d’Harry venant d’Angleterre pour nous faire la leçon sur notre premier amendement” dingue “qu’il ne peut pas comprendre.”