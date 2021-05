Contrecoup du prince William: des parieurs furieux se déchaînent alors que les réservations de pub annulées en raison de leur visite | Royal | Nouvelles

Le duc de Cambridge a fait une apparition à la Cold Town House d’Édimbourg et s’est assis pour discuter avec ceux qui travaillaient dans les services d’urgence de première ligne. Le joueur de 38 ans est apparu de bonne humeur et était vêtu d’un jean en denim, d’un pull et d’une veste zippée.

Mais son engagement au bar sur le toit ne s’est pas bien passé avec certains, car plusieurs parieurs ont vu leurs tables annulées et n’ont pas pu regarder la finale de la Coupe écossaise.

Les clients ont été informés qu’ils ne pouvaient plus reprendre leurs réservations car une «maintenance essentielle» était en cours.

Dans un e-mail, on leur a également dit que cela était dû à «des circonstances indépendantes de leur volonté», tandis que d’autres membres du personnel ont déclaré que la décision avait été prise dans l’intérêt de la «sécurité nationale».

Plusieurs parieurs ont porté plainte et une femme a même juré de ne jamais revenir sur les lieux.

Elle a déclaré: «Ils auraient pu utiliser une autre excuse plutôt que« l’entretien essentiel ».

«Ils n’avaient même pas besoin de dire que le prince arrivait.

“C’est juste assez choquant. Je ne réserverai plus.”

Le personnel s’est excusé auprès des clients et pour la gêne occasionnée, certains se sont vu offrir des boissons et de la nourriture sur la maison lors de leur prochaine visite.

«Nous sommes impatients d’accueillir tout le monde à Cold Town House très bientôt.»

Vendredi dernier, William était dans la capitale écossaise pour sensibiliser à son initiative Heads Together, qui utilise le football pour lutter contre la stigmatisation de ne pas parler des problèmes de santé mentale chez les jeunes hommes.

Le duc et la duchesse restent au nord de la frontière et ont aujourd’hui aidé des enfants des écoles maternelles à faire du jardinage lors d’une visite au Starbank Park, vieux de 125 ans, à Édimbourg.

William et Kate ont également lancé une nouvelle initiative, l’indice des espaces verts de Fields in Trust, qui est conçu pour mesurer l’accès aux parcs et aux espaces verts pour les citoyens de toute la Grande-Bretagne.